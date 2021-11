¿Siempre has soñado con tener productos de maquillaje de alta gama pero nunca te has decidido por su precio? Pues el Black Friday es el momento perfecto para hacerlo ya que algunos de las marcas más prestigiosas de maquillaje han decidido ofrecer ofertas irrechazables, como es el caso de MAC, Yves Saint Laurent o Givenchy. Estas marcas han decidido poner algunos de sus productos a un precio accesible para que todo el mundo pueda acceder a ellos, ¡incluso es una buena opción para regalar por Navidad!

En el caso de Givenchy, encontramos algunos de sus productos más icónicos en cofres de regalo a un precio increíble, menos de 30 euros. Estos descuentos son tan buenos que merece mucho la pena aprovecharlos, aunque sean para ti, y es que son precios que no se volverán a repetir.

¿Quieres conocer algunas de estas ofertas de la marca de lujo? Pues te lo contamos a continuación.

El estuche regalo de Givenchy por menos de 30 euros para el Black Friday

Este estuche de color rojo de Givenchy, pensado especialmente para regalar durante las próximas Navidades, tiene un precio de tan solo 23,20 euros, por lo que ya no tienes excusa para probar algunos productos de la marca. Pero, ¿qué incluye este estuche tan apetecible? Vamos a verlo.

El primer producto que encontramos es la máscara de pestañas Volume Disturbia, una de las mejores opciones de Givenchy, una máscara creada para impresionar.

Cuenta con una textura ultradeslizante junto con los intensos pigmentos negros que propician la creación de un volumen visible instantáneo desde la primera aplicación. Además, su duración es de 24 horas, por lo que no tendrás que estar preocupándote por retocar tus pestañas.

Su fórmula modulable y sin apelmazamiento te permite crear desde los estilos más naturales hasta los más intensos, además de conseguir un volumen ultradramático. Asimismo, el aplicador cilíndrico hueco de silicona exclusivo de Givenchy ayuda a perfilar las pestañas desde la raíz hasta la punta con sus microcerdas para definir las pestañas. Tendrás una mirada de escándalo.

El segundo producto que contiene este estuche de regalo es el Mini Le Rouge N333 L’Interdit, un labial con un acabado semi-mate de larga duración hidratante. El rojo intenso por excelencia de Givenchy en versión mini, envuelto en una funda de piel que contiene una textura suave y ligera que se desliza fácilmente sobre los labios, de forma que proporciona un color muy intenso desde la primera pasada.

El rojo, además es el color por excelencia de esta época del año, por lo que no te quedes sin este labial que te solucionará mucho tu look de maquillaje de Navidad. Eso sí, también es una muy buena opción para regalar en estas fechas e incluso para jugar al amigo invisible. ¡Es estupendo!

Así que aprovecha las rebajas por el Black Friday y hazte con este cofre tan deseado. Igualmente, si no has tenido tiempo de visitar tus tiendas favoritas durante el Black Friday, no te preocupes, Givenchy también ofrecerá grandes ofertas durante el Cyber Monday, por lo que tendrás una nueva oportunidad para hacerte con este producto.