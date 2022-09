¿Tu bebé tiene sobrepeso? Cómo saberlo y qué hacer al respecto

¿Crees que tienes un bebé que está algo «gordito»? Si tu bebé está más gordo que el promedio, ¿te preocupa su salud o crees que es una señal de que está bien alimentado? Te explicamos qué se entiende por bebé con sobrepeso, cómo controlarlo, cuál es el peso normal de un bebé y cómo alimentarlo adecuadamente.

Bebé con sobrepeso ¿Cómo saberlo?

Muchos padres y madres suelen asustarse un poco en cuanto notan que su bebé está algo más gordito que el resto de bebés o también puede suceder lo contrario, que papá y mamá piensen que cuanto más gordo mejor ya que lo relacionan con una señal de estar «bien alimentado».

En realidad, ni lo único ni lo otro. Tenemos que seguir siempre las tablas de percentiles que utiliza el pediatra con respecto al seguimiento de nuestro bebé. Sólo así podrás saber si la altura y el peso que tiene tu bebé en cada etapa de su crecimiento es el adecuado.

Y en el caso de que el médico señale que tal vez el bebé tiene más peso del recomendable, puede que entonces decida hacerle un seguimiento más centrado en controlar semana a semana su peso para comprobar si en el futuro es posible que tenga sobrepeso.

¿Cómo sé si mi bebé está gordo?

Para saber si tu bebé tiene sobrepeso o si está «gordo», lo primero que debes hacer es lo ya mencionado: acudir al pediatra, quien deberá controlar el peso y la talla del bebé, siguiendo el protocolo habitual de un niño sano.

El profesional pesará y medirá a tu bebé . Luego calculará los percentiles de peso y altura y, dependiendo de tu edad, te dirá si estás por encima o muy por encima de la media.

En este caso, lo más importante no es tanto si estás por encima de la media en cuanto a peso, sino si lo compensa o no con la altura . Si uno se compensa con el otro, no debería haber problema.

Sin embargo, si el peso supera con creces la media y la talla, el pediatra debe revisar su alimentación junto con la familia, para determinar la causa del exceso de peso del niño.

Recuerda, no existe una fórmula para saber si un bebé está demasiado gordo o no . En las consultas de rutina, el pediatra analizará la evolución del peso y la talla del bebé y señalará cualquier cambio en la curva de crecimiento, que siempre será tuya y exclusiva, ya que no todos los bebés tienen el mismo ritmo de desarrollo .

Cuando el niño es un poco mayor, para conocer la evolución de su peso se puede utilizar el Índice de Masa Corporal (IMC) .

¿Qué pasa si el bebé tiene sobrepeso?

Lo primero que debes saber si tu bebé tiene sobrepeso es que los recién nacidos que aumentan de peso rápidamente en los primeros seis meses de vida tienen hasta un 40 % más de probabilidades de tener sobrepeso o incluso obesidad a los tres años. Asimismo, es más probable que tengan sobrepeso y obesidad en la edad adulta, según los hallazgos de un estudio de la Universidad de Harvard y el Boston Children’s Hospital, publicado en la revista Pediatrics.

Dicho esto, respondemos a la pregunta inicial sobre las consecuencias del sobrepeso en los bebés:

Un bebé con un peso muy superior al peso recomendado para su edad y estatura no es saludable , al contrario.

recomendado para su edad y estatura , al contrario. Por el contrario, no hay problema si es más delgado . Aunque te parezca, en cierto modo, “poco cosa”, si el peso entra en los límites de la normalidad , se compensa con la altura y el bebé está activo y contento, los padres deben estar tranquilos con su salud.

. Aunque te parezca, en cierto modo, “poco cosa”, si el peso entra en los , se compensa con la altura y el bebé está activo y contento, Es cierto que, antes de empezar a caminar , algunos bebés, por su constitución, pueden tender a estar un poco gordos , sin que ello suponga un problema de salud. Esto es diferente del aumento de peso excesivo, especialmente si ocurre muy rápido.

, algunos bebés, por su constitución, , sin que ello suponga un problema de salud. Esto es diferente del aumento de peso excesivo, especialmente si ocurre muy rápido. El sobrepeso y la obesidad tienen consecuencias físicas y psicológicas, por lo que es muy importante proteger y cuidar al bebé desde temprana edad.

Trastornos y enfermedades con sobrepeso y obesidad como factores de riesgo

Diabetes

Hipertención arterial.

Enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.

en la edad adulta. Enfermedades del sueño.

Cambios respiratorios.

Alimentos para prevenir el sobrepeso en bebés gorditos

Si crees que tienes un bebé con sobrepeso y tu pediatra te ha confirmado en las consultas de rutina que el peso es superior al que debería tener para estar sano, debes tomar medidas en relación a su alimentación, como las que te proponemos a continuación:

Hasta los seis meses, lo ideal es que el bebé se alimente de leche materna , bajo petición y exclusivamente, sin añadir otros alimentos ni suplementos.

bajo petición y exclusivamente, sin añadir otros alimentos ni suplementos. Si lo alimentas con leche de fórmula , debes elegir una leche cuya composición sea lo más parecida posible a la leche materna.

A la hora de introducir nuevos alimentos distintos a la leche , procura que el bebé coma de todo: verduras, frutas… También puedes recurrir a sentarlo a la mesa con el resto de la familia.

También puedes recurrir a sentarlo a la mesa con el resto de la familia. Tus padres y hermanos son su ejemplo : trata de llevar comida sana a la mesa y evita ofrecer galletas, gominolas, cereales azucarados, etc.

: trata de llevar comida sana a la mesa y evita ofrecer galletas, gominolas, cereales azucarados, etc. Nunca se debe obligar al niño a terminar el plato si se nota que está lleno .

. Cada bebé requiere una cantidad diferente de alimento.

Antes del año de edad, no se debe añadir azúcar ni sal a la comida del bebé , ya que no tienen ningún valor nutricional. A partir de esa edad, tampoco son precisos. El exceso de azúcar y sal puede perjudicar tu salud, tanto a corto como a medio y largo plazo.

, ya que no tienen ningún valor nutricional. A partir de esa edad, tampoco son precisos. El exceso de azúcar y sal puede perjudicar tu salud, tanto a corto como a medio y largo plazo. Las grasas no deben exceder más del 30% de su ingesta diaria . Reduce o evita las grasas saturadas, reemplazándolas por poliinsaturadas.

. Reduce o evita las grasas saturadas, reemplazándolas por poliinsaturadas. Un desayuno equilibrado es fundamental en una dieta saludable.

es fundamental en una dieta saludable. Se deben evitar los platos precocinados, la comida rápida, la repostería industrial y las bebidas azucaradas. Para ser consumido debe ser una excepción.

Otros consejos para evitar que tu bebé suba demasiado de peso

Además de las recomendaciones para una alimentación saludable, que evite el aumento excesivo de peso en el niño, otras medidas que los padres deben tomar para proteger su salud son: