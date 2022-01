El nacimiento de un niño enseña que la vida es un camino de continuos descubrimientos. Puede que pensemos que todos los bebés se comportan de la misma manera pero lo cierto es que no es así. Cada recién nacido o cada bebé es un mundo y de hecho en ocasiones nos veremos sorprendidos por comportamientos que aparecen de repente, o que no entendemos para nada. Por ejemplo, ¿Qué se debe hacer si un bebé prefiere el chupete al pecho ?

Chupete y lactancia

Generalmente, los pediatras y expertos en lactancia suelen desaconsejar el uso de chupetes en bebés amamantados , para evitar que esto interfiera en la alimentación del pequeño. En realidad, las posiciones más moderadas no están del todo en contra, pero recomiendan esperar a que la lactancia esté bien establecida.

Al principio, de hecho, el bebé debe agarrarse todo lo posible al pecho de la madre, para estimular primero la subida de leche y luego la producción, por eso es bueno ofrecerle el pecho también para dormirse o calmarlo si llora. Una vez que el pecho produce suficiente leche, después de aproximadamente un mes, el chupete puede usarse por ejemplo para ayudar a dormir, o en momentos en que la madre quiere respirar un poco y no quiere (o posibilidad) ofrecer el pecho como sedante.

Cuándo dar el chupete

Sería mejor, por tanto, esperar al inicio definitivo de la lactancia para proponer el chupete, dando el pecho cada vez que se considere necesario durante al menos un mes. Después de eso, no es necesario que propongas un chupete : ¡el hecho de que muchos bebés hayan crecido con un chupete en la boca no significa que sea imprescindible Tómate el tiempo para entender si tu hijo realmente lo necesita, tal vez no. Si, por el contrario, encuentras que es un consuelo para él y lo toma de buena gana, introdúcelo por ejemplo a la hora de acostarse . Si lo pierde o lo escupe, no insistas.

Qué hacer cuando el bebé prefiere el chupete

Es raro, pero puede ocurrir que el recién nacido prefiera el chupete al pecho. Las razones pueden ser muchas: por ejemplo, necesita consolarse pero no quiere mamar, porque quizás no tiene ni hambre ni sed, o está tan acostumbrado que ya no necesita el pecho para consolarse. En otros casos, puede que algo le moleste: ¿Ha cambiado su dieta ? ¿La leche sabe diferente, o usas ropa diferente, has cambiado de detergente , has usado perfume? Investiga qué has cambiado en los últimos tiempos para intentar rastrear la causa del rechazo .

En primer lugar, si te parece que el bebé llora al pecho pero se consuela con el chupete, no insistas. Los momentos de crisis extrema (llanto, sueño) no son los mejores para afrontar el problema.

Además, ¿Cuál es realmente el problema si el bebé no quiere el chupete para consolarse? Si se empieza bien con la lactancia, no hay peligro: el pecho es alimento, sobre todo si se amamanta a demanda y notamos que el bebé está bien de peso.

Si por el contrario piensas que el chupete puede afectar a la lactancia o que aún no ha empezado bien, ten paciencia. Ofrécele el pecho con más frecuencia y no esperes a que el bebé se ponga nervioso, y sobre todo evita darle el chupete continuamente pero úsalo solo en casos extremos.

Es raro que un recién nacido prefiera el chupete al pecho , sobre todo si se introduce respetando el momento de la lactancia. Si esto ocurre, ármate de santa paciencia, comprueba que no te ha cambiado el olor ni el sabor, ¡y no te desesperes si quiere un chupete para quedarse dormido!.