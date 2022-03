Algunos comportamientos de los niños pueden generar preocupación en los padres, quienes se preguntan cómo corregirlos o si es necesario intervenir con la ayuda de un especialista. Un ejemplo es la ecolalia infantil , un fenómeno que puede sorprender a los adultos pero que no debe subestimarse. Descubramos al detalle, qué es la ecolalia infantil, qué síntomas tiene y también cuál es su tratamiento.

Qué es la ecolalia infantil

Por ecolalia entendemos la repetición, imitando la entonación, de frases o palabras dichas por otras personas: hermanas o hermanos, padres, compañeros o acompañantes, personajes de películas o series de televisión. La raíz de ecolalia deriva precisamente de » hacer eco «, por lo tanto repetir algo. Es un comportamiento muchas veces inconsciente , no deseado, y puede estar presente tanto en la fase de desarrollo del lenguaje como en el caso de trastornos neuropsíquicos.

También existen dos tipos de ecolalia, la inmediata , propia de los niños que están aprendiendo a hablar, cuando repiten las palabras que acaban de escuchar para reforzar su conocimiento, o la diferida , cuando en cambio el niño repite frases, estribillos u otros en diferentes momentos desde que las oyó.

Síntomas de la ecolalia infantil

Por tanto, es muy sencillo entender cuáles son los síntomas de la ecolalia en los niños . Estamos ante una ecolalia cuando el niño repite palabras o frases que ha escuchado de otra persona, personas cercanas o la televisión, radio, internet. Sin embargo, hay que distinguir la manifestación voluntaria de la inconsciente: el niño que hace «eco» a alguien no está haciendo ecolalia, mientras que cuando no se quiere, pero es un comportamiento espontáneo, entonces sí.

Además, la repetición de palabras, frases e incluso sonidos puede ir acompañada de otros síntomas, como dificultad para mantener una conversación, mutismo (selectivo o no), depresión y falta de autoestima.

En casos más raros, la ecolalia podría ser un síntoma de una lesión en el lóbulo frontal . Si es así, la afasia y la abulia también suelen estar presentes.

Ecolalia y desarrollo del lenguaje

Como hemos dicho, por tanto, el fenómeno de la ecolalia , es decir, repetir palabras en particular después de que alguien más las haya dicho, es propio de la fase de aprendizaje del lenguaje , que suele comenzar justo antes de los 2 años y desaparece de forma natural una vez que el niño ha aprendido a hablar correctamente. Si tu hijo tiene esta edad y repite todo lo que dices o escuchas, no te preocupes: es su forma de aprender el idioma.

Ecolalia y autismo

Por otro lado, la ecolalia es diferente como manifestación de la comunicación de los niños en el espectro autista . De hecho, es un rasgo bastante común en las personas autistas: hasta un 75% de los diagnósticos incluyen también esta característica específica, que forma parte de las estereotipias propias del autismo. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que representa un auto-tranquilidad , como otros estereotipos, en particular en momentos de encierro , es decir, de crisis, pero también una forma de aprender a comunicarse mejor imitando a los demás, una forma de entretenerse o aún participar en determinadas rutinas sociales.

Tratamiento de la ecolalia

En primer lugar, es importante saber que la ecolalia no proporciona un autodiagnóstico , a menos que esté presente en niños muy pequeños que aprenden a hablar y repetir las palabras que escuchan. Incluso en este caso, sin embargo, es mejor hablarlo con el pediatra. Para los niños que ya deberían haber adquirido el lenguaje y en los que está presente la ecolalia, es necesario contactar con un especialista , que se ocupará de analizar el asunto desde diferentes puntos de vista.

Según la causa de la ecolalia y su extensión, el trastorno se puede tratar con:

Logopedia , que ayuda al niño a estructurar mejor los pensamientos y, por tanto, el lenguaje

, que ayuda al niño a estructurar mejor los pensamientos y, por tanto, el lenguaje Terapia conductual , con el fin de adquirir una mejor capacidad de comunicación

con el fin de adquirir una mejor capacidad de comunicación Medicamentos , como antidepresivos o ansiolíticos, si la ecolalia se acompaña de condiciones psicológicas alteradas.

En cualquier caso, especialmente para la ecolalia infantil, es fundamental el apoyo de la familia , a la que pueden involucrar los especialistas para desarrollar la mejor manera posible de intervenir ante los fenómenos de ecolalia del niño . También es importante recordar que no debemos enfadarnos ni ponernos nerviosos, ni corregir al pequeño: si es el desarrollo del lenguaje el problema pasará solo, en otros casos nos encontramos ante comportamientos no deseados que no deben ser condenados.