Piojos: guía básica para reconocerlos y combatirlos

Los piojos, diminutos insectos parasitarios que se aferran al cuero cabelludo humano y se alimentan de sangre, son una preocupación común en entornos donde las personas están en estrecho contacto, como escuelas y guarderías. Aunque no transmiten enfermedades, la presencia de piojos puede causar picazón intensa y malestar. Por ello, dado que estamos ahora en la vuelta al cole os queremos ofrecer a continuación, una guía básica para reconocer y combatir los piojos de manera efectiva.

Guía básica sobre los piojos

Cada vez que arranca el curso escolar, en las guarderías, escuelas infantiles y escuelas primarias suele saltar la alarma de la pediculosis. De hecho algunos centros escolares no dudan a la hora de emitir circulares cuando los piojos aparecen, advirtiendo del problema a los padres con el fin de evitarlos a pesar de que muchas veces ya es demasiado tarde.

¿Pero qué podemos hacer realmente para evitar la molestia de sufrir piojos este curso? Se tiene la creencia de que los piojos tiene que ver con la mala higiene, pero lo cierto es que no existe una correlación entre la suciedad y la infestación de piojos , por el contrario, cuanto más limpio está el cabello, más capaz es el parásito de asentarse y depositar sus huevos en la raíz del mismo.

Así viven los piojos y así se propagan

Los piojos que infestan la cabeza de niños y adulto viven gracias al estrecho contacto con los humanos, cuya sangre es el único alimento posible para ellos. La recogen haciendo pequeños pinchazos en el cuero cabelludo que generan el picor propio de la pediculosis.

Estos insectos parásitos no tienen alas ni son capaces de saltar. Esto significa que el paso de un sujeto a otro puede darse bien por contacto directo entre dos cabezas o, más raramente, por el intercambio de objetos y ropa (como peines, bufandas o sombreros).

Cómo reconocer los piojos de la cabeza

El piojo que normalmente infecta la cabeza de los niños vive gracias al contacto directo con el ser humano y sobrevive sólo 48 horas en el entorno que le rodea, sobre objetos o incluso sobre animales.

Sin embargo, el ciclo de vida de estos insectos parásitos en los humanos es relativamente corto y dura aproximadamente un mes.

Pero, ¿cómo se presentan los piojos ? ¿Cómo reconocerlos si nunca has visto uno?

Para luchar contra los enemigos de manera efectiva, es bueno conocerlos. Así que tratemos de entender cómo es el piojo en sus tres etapas de vida, que son: liendre, ninfa y adulto.

Los huevos están anclados en los primeros centímetros del cabello y aparecen como puntos muy pequeños, claros y ligeramente opalescentes, de aproximadamente 1 mm, que, a primera vista, podrían confundirse con la caspa. A diferencia de la caspa, las liendres sin embargo, están firmemente adheridos al cabello y no se desprenden con facilidad. Agitando ligeramente el cabello , será posible verificar la naturaleza de cualquier hallazgo en la cabeza de nuestro hijo.

Al eclosionar, los huevos dan lugar a las ninfas que aparecen como formas inmaduras muy pequeñas del insecto con un color rojizo.

Al crecer, las ninfas se convertirán en adultos que miden unos 2-3 mm y su color se oscurecerá, volviéndose casi negro.

Conocer las posibles formas del parásito y su ciclo de vida es sin duda el primer paso para un control efectivo, así como un excelente punto de partida para combatir cualquier infestación de forma adecuada.

Revisa las cabezas de los niños

La única forma de detectar piojos es revisar la cabeza de los niños con frecuencia. El primer síntoma de la pediculosis es el picor, provocado por las picaduras de insectos. Por tanto, si notas que tu hijo se rasca la cabeza con frecuencia o tiene enrojecimiento y escoriaciones en la piel a causa del rascado, sin duda merece la pena echarle un vistazo. Lo mismo debes hacer cuando tenga conocimiento de algún caso de pediculosis que haya ocurrido en la escuela de tu hijo .

Para un control efectivo, lo mejor es posicionarse cerca de una buena fuente de luz natural, por ejemplo, cerca de una ventana. También es posible ayudarse en la operación con una lupa y un peine de dientes muy finos. ¿Las zonas favoritas de los piojos ? La línea del cabello, el área detrás de la oreja y la nuca.

Piojos: cómo prevenirlos

Como ya se ha señalado, la única prevención realmente eficaz es el control de la cabeza del niño, que debe practicarse al menos dos veces por semana.

También existen en el mercado diversos productos naturales (champús, aceites y sprays) dedicados a proteger la cabeza del parásito.

No subestimes los viejos » remedios de la abuela » que pueden usarse con total tranquilidad si en la escuela circulan invitados no deseados. Uno sobre todo consiste en enjuagar el cabello de los pequeños a la hora del baño con vinagre blanco o de manzana, cuyo olor aparentemente no gusta especialmente a los piojos .

Estos tratamientos tradicionales y totalmente ecológicos pueden ser excelentes aliados en la guerra contra los piojos, incluso si su efectividad nunca está 100% garantizada.

Piojos: qué hacer en caso de infección

Si detectas los temidos piojos en la cabeza de tu hijo, no entres en pánico. Con un poco de paciencia y los movimientos correctos, podemos acabar con los piojos en poco tiempo. Para ello, es importante tomar medidas inmediatas para eliminarlos y prevenir su propagación:

Tratamientos específicos: Existen varios tratamientos de venta libre que incluyen champús, lociones o aerosoles diseñados para matar piojos y liendres. Sigue las instrucciones cuidadosamente y repite el tratamiento según lo indicado. Además, es importante señalar que toda la familia debe ser tratada simultáneamente con uno de los productos específicos del mercado, incluso si no se notan liendres o insectos en las cabezas de los demás miembros de la familia. De hecho, si el tratamiento no se realiza al mismo tiempo, existe el riesgo de que los parásitos se sigan transmitiendo entre sí.

Con estas pautas podrás prevenir o tratar los piojos, en el caso de que sea demasiado tarde. Una molestia que sufren muchos niños cada curso, y a la que enfrentarse con paciencia y con los pasos adecuados como los que acabamos de darte.