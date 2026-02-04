Ni Hugo, ni Mateo: el nombre de cinco letras que arrasa en España y tienen ya más de 60.000 niños

Durante años, los rankings de nombres de bebé en España parecía que eran siempre los mismos, o casi. Algunos nombres llevaban años ocupando los primeros puestos y apenas dejaban espacio para sorpresas. Pero algo ha cambiado, y aunque nombres como Hugo y Mateo siguen liderando las listas, hay un nombre de cinco letras, clásico pero fresco, que no deja de crecer y ya suma 63.516 niños en España, según señalan los datos que recoge el INE. Se trata de Lucas y la media de edad de quien lo lleva, son niños de apenas 15 años lo que confirma que no es una moda pasajera, sino una elección consolidada que convence cada vez más a los padres y madres.

Lo interesante es que este nombre de cinco letras no sólo se mantiene, sino que escala posiciones. Hace tres años ya era el quinto nombre más puesto en España y, lejos de caer, continúa muy presente entre los recién nacidos. Es un nombre que suena actual, es fácil de pronunciar, funciona bien en cualquier edad y encaja tanto en entornos clásicos como modernos. Quizá por eso muchos padres lo eligen sin dudarlo, incluso cuando buscan algo distinto a los nombres más repetidos. Y no está solo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que junto a Lucas está creciendo toda una generación de nombres que marcan tendencia en 2026 y que se alejan, poco a poco de aquellos nombres que suelen definirse como los de toda la vida.

El nombre de cinco letras que arrasa en España

Lucas es un nombre masculino de origen latino, procedente de Lucas o Lucanus. Tradicionalmente se ha interpretado como el que nace con la luz o luminoso, una asociación que está muy ligada a la palabra lux (luz). Ese significado, sencillo pero potente, es uno de los grandes atractivos del nombre.

Además, tiene un fuerte peso cultural y religioso, ya que San Lucas fue uno de los cuatro evangelistas. Aun así, hoy en día el nombre ha trascendido ese contexto y se percibe como neutral, moderno y muy versátil. Lucas funciona igual de bien para un niño pequeño que para un adulto, algo que muchos padres valoran especialmente a la hora de elegir nombre. Otro punto a favor es su pronunciación. Es corto, claro, se entiende a la primera y no genera dudas al escribirlo. En un momento en el que se buscan nombres internacionales pero fáciles, Lucas cumple todos los requisitos sin resultar extravagante.

Lucas, un nombre que ya es tendencia (y no deja de crecer)

Si miramos los datos de nacimientos más recientes, Lucas aparece ya como el quinto nombre más puesto en España, con 2.394 niños registrados en un sólo año, lo que representa aproximadamente el 1,5 % del total. Hace apenas tres años ya estaba en esa posición, lo que confirma su estabilidad en el tiempo. Por delante siguen nombres muy asentados como Hugo, Mateo, Martín o Leo, pero Lucas juega con ventaja ya que no suena ni demasiado clásico ni excesivamente moderno.

Es un nombre que está justo en el punto medio que muchos padres buscan cuando quieren un nombre actual sin riesgos. Y este equilibrio explica por qué, mientras otros nombres suben y bajan rápidamente, Lucas se mantiene firme y suma cada año miles de nuevos registros.

Los nombres de niño que están de moda en 2026 (más allá de los de siempre)

Más allá del dominio de Hugo o Mateo, los datos del INE de los últimos años dejan claro que hay nombres modernos que pisan fuerte y que cada vez se escuchan más en parques y colegios. Estos son algunos de los más destacados:

Enzo : corto, sonoro y con aire internacional. Se ha colado con fuerza en el top 10 y sigue ganando adeptos.

: corto, sonoro y con aire internacional. Se ha colado con fuerza en el top 10 y sigue ganando adeptos. Thiago : uno de los nombres que más crece en los últimos años. Tiene personalidad y un toque diferente sin resultar extraño.

: uno de los nombres que más crece en los últimos años. Tiene personalidad y un toque diferente sin resultar extraño. Liam : de origen irlandés, es uno de los grandes fenómenos recientes. Breve, moderno y muy reconocible.

: de origen irlandés, es uno de los grandes fenómenos recientes. Breve, moderno y muy reconocible. Luca : es la versión italiana de Lucas y también gusta mucho en España.

: es la versión italiana de Lucas y también gusta mucho en España. Oliver : elegante y actual, es un nombre inglés que deriva de olivo y que cada vez es más habitual entre los recién nacidos.

: elegante y actual, es un nombre inglés que deriva de olivo y que cada vez es más habitual entre los recién nacidos. Leo: aunque ya está muy arriba en el ranking, sigue considerándose moderno por su simplicidad y fuerza.

Todos estos nombres además, comparten algo en común y es que son nombres cortos, fáciles de pronunciar y con proyección internacional, una tendencia clara en las elecciones para este año.

En definitiva, en un contexto en el que los nombres cambian rápido y las modas van y vienen, Lucas destaca por su equilibrio. No es un nombre rompedor, pero tampoco aburrido. Tiene historia, pero suena actual. Y, sobre todo, funciona bien hoy y dentro de veinte años. Quizá por eso, mientras muchos buscan huir de los nombres más repetidos, acaban encontrándose con Lucas como una opción segura. Un nombre de cinco letras que no deja de crecer y que, a día de hoy, ya forma parte de la identidad de más de 60.000 niños en España. Y todo apunta a que la cifra seguirá aumentando.