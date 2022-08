Dolores de crecimiento en niños: Por qué se producen y cómo aliviarlos

Dolor de rodilla , dolor de pie, dolor de articulaciones y de piernas y muslos : los dolores de crecimiento son una pesadilla para algunos niños, especialmente por la noche. Parece que al menos uno o dos de cada diez , entre los niños y jóvenes de entre 5 y 13 años, están afectados por este trastorno: estadísticamente, además, parece que son los varones los que más lo sufren . Pero, ¿por qué se manifiestan estos misteriosos dolores? ¿Por qué aparecen por la tarde y durante la noche? ¿A qué se deben, específicamente? ¿Y hay alguna forma de prevenirlos?

Dolores de crecimiento en niños

Intentaremos responder a estas y otras preguntas en las siguientes líneas, especificando sin embargo que cualquier juicio sobre el tema debe remitirse a la opinión de un pediatra.

Los dolores de crecimiento muy a menudo se presentan junto con el final de un día físicamente exigente, después de que el niño o joven haya practicado mucha actividad física.

Cuando interrumpe esta actividad, relajándose o descansando (y por lo tanto generalmente en conjunto con la tarde o durante la noche), se produce dolor en las piernas, que puede presentarse de manera gradual o repentina.

En su mayoría están involucradas las articulaciones de la pierna : la rodilla , tanto por fuera como por detrás, el tobillo y los dedos de los pies; la sensación de incomodidad también puede afectar a los músculos de los muslos y las pantorrillas y, en particular, a la zona de las espinillas.

Otros síntomas de dolores de crecimiento en niños

En casos más raros, el dolor también puede afectar las extremidades superiores, por lo tanto, el brazo y el antebrazo.

Los episodios dolorosos son en su mayoría breves (unos 10-15 minutos) pero agudos , como para despertar al niño si está dormido o hacerle llorar si está despierto.

Además, el dolor suele reaparecer durante algunas noches consecutivas, pero sin seguir una cadencia regular. La mayoría de los niños informan que este trastorno siempre afecta las mismas partes del cuerpo, con intensidad variable.

Causas de los dolores de crecimiento en niños

Aunque comúnmente se hace referencia a este tipo de dolor como “dolores de crecimiento”, el desarrollo del niño no está directamente relacionado con la manifestación del dolor, por lo que el nombre podría inducir a error. El nombre deriva del hecho de que las causas de este trastorno aún son difíciles de identificar : en esencia, aún se desconocen.

La investigación científica ha señalado algunas correlaciones entre la aparición del dolor y los esfuerzos físicos particulares que enfrenta el niño o joven durante el día; incluso los momentos de fuerte estrés se asocian con aquellos en los que aparece el dolor.

Lo que está claro es que este trastorno aparece solo en la infancia y la adolescencia : por lo que nos lleva a asociarlo con las fases biológicas en las que los niños crecen y se desarrollan.

Para estar seguro de que se trata de dolores de crecimiento habituales y no de otras patologías -quizás más graves- basta con la consulta de un médico: le preguntará a los padres o al propio niño cuándo se producen los dolores y qué zonas del cuerpo afectan y con qué frecuencia, cuánto dura en promedio un solo episodio, si hay hinchazones.

El diagnóstico de dolores de crecimiento generalmente se confirma si se determina que los dolores ocurren principalmente por la tarde o durante la noche, si cada episodio dura solo unos minutos y se pasa con un masaje o una pequeña dosis de analgésico (y, lo que es más importante, , si no no hay rastro de ella a la mañana siguiente), si no son regulares y finalmente si no hay hinchazón, herida o inflamación.

Cómo tratar los dolores de crecimiento en niños

Como se mencionó, el dolor suele desaparecer espontáneamente en unos pocos minutos.

Sin embargo, en caso de episodios particularmente graves, a veces es posible calmar las molestias con masajes -que son una forma eficaz de afecto, además de tratamiento, para niños de todas las edades- y con ligeras dosis de analgésicos previa consulta al médico ( solemos recomendar el uso de paracetamol, pero especificamos que siempre se deben hacer consultas específicas a su pediatra y esto es lo que recomendamos encarecidamente).

Los únicos casos que pueden preocupar son los que involucran a niños particularmente pequeños, que pueden asustar y asustar incluso a los padres: una vez que se ha identificado el problema, por lo tanto, es bueno que estos últimos mantengan la calma y no entren en pánico, sino que se concentren en calmando y tranquilizando al pequeño.