En verano , a los niños les encanta jugar al aire libre, en los parques, en la playa. Lugares considerados «llenos de trampas» por madres y padres, preocupados sobre todo por la salud de la piel de sus hijos, que corren el riesgo de descamación, quemaduras, dermatitis e infecciones . Queremos que tus hijos pasen un verano en paz y sin que el sol se convierta en un problema, de modo que toma nota porque vamos a darte 10 consejos para proteger a tus niños del sol este verano.

Consejos para proteger a los niños del sol

Las altas temperaturas parece que han llegado ya para quedarse. De ahí que estemos pensando en nuestras vacaciones de verano e incluso que hayamos comenzado a ir con los niños a la playa o a la piscina. Si tú lo estás haciendo, te interesa seguir leyendo. ¿Por qué? Porque te vamos a dar a conocer los mejores consejos para proteger a tu hijo del sol.

En concreto, con nuestras recomendaciones evitarás que sufra una lipotimia o que se dañe la piel de manera severa. Toma nota y llévalas a la práctica en pro de su salud.

Protector solar

Lo primero y más importante es que no dudes en comprar el protector solar más adecuado. El que garantizará que su piel estará cuidada y que no se verá ni enrojecida ni quemada por culpa del astro rey.

Es importante que confíes en marcas de referencia para niños y no en cualquier producto de corte similar que esté a la venta. Además, tendrás que elegir aquel que sea de más elevada protección. Un protector SPF 50+ es el indicado para los niños.

El uso de una protección muy alta previene quemaduras y permite un bronceado gradual, progresivo e incluso más duradero. Además, evita las peladuras que generalmente hacen que el bronceado sea parcheado y menos homogéneo. Cabe recordar que poner al bebé bajo un paraguas no lo protege del sol . A medida que se broncean, el protector solar se puede reducir a 30. Por otro lado, es importante hidratar la piel de tu hijo por la noche, ya que el sol (y la sal) tienden a resecar la piel .

Por supuesto, es necesario que seas consciente de cómo utilizar ese protector de manera adecuada:

Cuando vayáis a acudir a la playa o a la piscina, es necesario que le apliques el mismo por todo su cuerpo al menos media hora antes .

. Una vez en ese citado lugar, procede a volver a echarle el protector cada dos o tres horas .

. Extiéndeselo bien por todo el cuerpo y también por la cara, para que así no le queden zonas desprotegidas.

Cuidado con la exposición al sol

De la misma manera, es necesario que controles mucho la exposición al sol de tu hijo. Es decir, es fundamental que no le dejes mucho tiempo bajo ese astro porque eso le puede repercutir de manera negativa.

Además, no te olvides que si tu hijo es menor de 3 años no lo puedes poner directamente bajo el sol. Tendrás que tenerle siempre, en la playa o en la piscina, bajo la sombrilla de turno.

Ten en cuenta las horas de exposición

Por otro lado, es importante saber a qué hora es mejor exponer a los niños al sol. La forma más segura de tener beneficios sin efectos secundarios es exponer a los niños a primera hora de la mañana hasta las 10:30 y por la tarde después de las 17:00 horas. Para los menores de 2 años, la exposición de la tarde debe posponerse a las 18:00 o 18:30. Durante estas horas de exposición, se debe proteger también la piel del bebé con la crema de protección solar muy alta que antes indicamos: factor 50+ . El compuesto debe aplicarse como máximo cada 2 horas y cada vez que se bañe.

Cuidado también con el sudor

Es muy importante que el niño no se quede mucho tiempo sudoroso jugando en la arena , ya que el sudor, y la humedad en general, en contacto con la arena pueden ser factores de riesgo de irritación o infección. Las infecciones de la piel pueden infectarse directa o indirectamente y la arena puede ser un vehículo. En caso de herida en la piel, es importante tratarla inmediatamente siguiendo las indicaciones del pediatra o dermatólogo. A la espera de poder iniciar la terapia, se debe medicar y cubrir . Es muy importante darse un baño y ponerse una crema hidratante.

Vestuario adecuado

Si importante es tener en cuenta los consejos ya citados, no lo es menos hacer lo propio con el que ahora te presentamos. En concreto, lo que te decimos es que debes vestir a tu hijo de manera adecuada para disfrutar de un día al aire libre durante este verano:

Si el niño tiene la piel muy blanca o es muy pequeñito, opta por colocarle una camiseta encima de su bañador o bikini. Esa prenda le protegerá más de las radiaciones.

encima de su bañador o bikini. Esa prenda le protegerá más de las radiaciones. Debes ponerle una gorra o un sombrero para que el sol no le dé directamente sobre la cabeza.

para que el sol no le dé directamente sobre la cabeza. Ni que decir tiene que, por supuesto, será imprescindible que le compres unas gafas de sol . Gracias a esa cuando estéis disfrutando de una jornada playera o piscinera te garantizarás que sus ojos están protegidos.

. Gracias a esa cuando estéis disfrutando de una jornada playera o piscinera te garantizarás que sus ojos están protegidos. Asimismo, no te olvides tampoco de adquirirle unas cangrejeras o un calzado similar. De esta forma, sus pies no solo no se quemarán sino que tampoco se clavarán ningún objeto.

Hidratación, hidratación y más hidratación

Todas las indicaciones dadas hasta el momento son fundamentales, pero también lo es esta otra. Básicamente lo que te venimos a exponer con la misma es que es necesario que prestes atención a la hidratación de tu hijo, en pro de que no pueda sufrir ninguna lipotimia ni problema similar. Para eso es necesario que sigas estas pautas:

Lleva contigo agua , que deberás darle a tu pequeño cada cierto tiempo, aunque no la pida. Es importante que se refresque y se hidrate interior y exteriormente, ya que es la forma de que su organismo funcione adecuadamente.

, que deberás darle a tu pequeño cada cierto tiempo, aunque no la pida. Es importante que se refresque y se hidrate interior y exteriormente, ya que es la forma de que su organismo funcione adecuadamente. Además de la citada bebida, también puedes optar por otorgarle alimentos que contribuyen a una buena hidratación, que son refrescantes y que les encantan. Nos referimos, por ejemplo, a frutas como la sandía o el melón.

Protege los lunares

Que por otro lado no requieren una protección diferente o mayor a la requerida para el resto de la piel. Así que nada de parches ni protecciones totales aplicadas directamente sobre el lunar. Tan sólo debes asegurarte que como el resto de la piel quedan cubiertos por la crema de protección solar. De no hacerlo corres el riesgo de desarrollar melanoma. Puede que los niños pequeños no tengan muchos lunares, pero algunos sí los tienen y sobre todo, empiezan a aparecer a aparecer a los 10 años.

Cuidado con las olas del mar

Ojo con lo que hay en las olas: el agua de mar limpia es buena para la piel y para mantener frescos a los niños frente al sol , pero si está contaminada, conviene duchar al niño a menudo con agua fresca de la ducha que haya en la playa. Alternativamente, puedes utilizar in spray de agua termal (lo puedes comprar en la farmacia), que dejará siempre la piel limpia y fresca frente a los rayos de sol.

Evitemos los repelentes

Es importante también evitar todos los repelentes cuando expongas a los niños al sol porque pueden causar fotodermatitis. No tengas miedo a la cortisona: en caso de una picadura importante, aplica una crema a base de cortisona solo sobre la picadura, durante unos días, hasta que desaparezcan las molestias. Es recomendable que consultes con tu pediatra o dermatólogo para que te indique qué crema de cortisona aplicar . Si se producen más picaduras en el cuerpo, recurre también a un antihistamínico por vía oral por recomendación del pediatra o farmacéutico. Evita sin embargo aplicar cremas a base de antihistamínicos . No son efectivos y pueden causar fotodermatitis.

Como actuar ante una quemadura solar

En caso de quemadura de primer grado, sin burbujas, aplicar cremas emolientes o de cortisona . En caso de quemadura de segundo grado, con aparición de ampollas, contacta con urgencias cercanas si estás de vacaciones, con el pediatra o con un dermatólogo. Otras consecuencias son a medio y largo plazo, que se pueden encontrar en la edad adulta. Entre estas, el envejecimiento prematuro de la piel , caracterizado por la aparición de decoloración (clara u oscura) y elastosis cutánea (piel endurecida o engrosada). Hasta tumores epiteliales (carcinomas) o melanocitos (melanomas).

Otras recomendaciones

Si los anteriores consejos son esenciales en pro de cuidar y proteger a tu hijo del calor y del sol, también lo son estos: