¿Te preocupa cambiar los primeros pañales del bebé? Muchos son los consejos que seguramente te darán tus familiares y otras madres y padres que conozcas. También en internet encontrarás gran cantidad de información, pero lo cierto es que el cambio de un pañal no es algo tan complicado aunque a ti te parezca lo contrario. Es falta de práctica lo que te frena a la hora de hacerlo, de modo que debes dejarte de limitaciones y pensar que en apenas unos días ya dominarás perfectamente esta labor. Para ayudarte sin embargo, hemo recopilado los 5 consejos definitivos para cambiar bien el pañal al bebé que estamos seguros que te van a ser de gran ayuda.

Consejos para cambiar el pañal del bebé

Después de haber nacido el bebé es normal que la vida de todos en la familia haya cambiado. Ahora hay que organizar horarios para darle el biberón o el pecho al bebé, debemos establecer una rutina de siestas y de horas de sueño y también como no, está la cuestión de los pañales que puede llegar a ser también bastante estresante. Por suerte, hemos recopilado, a partir de consulta en foros y webs de especialistas, algunos de los consejos que mejor te van a ir para que el cambio del pañal de tu bebé sea siempre perfecto.

Organiza el espacio adecuadamente

Para evitar perdidas de tiempo y sobre todo para que el bebé no se impaciente, es necesario tener un buen cambiador, a poder ser a tu altura para no lastimarte la espalda y también, colocar un colchón y una toalla. Necesario será también tener un estante o cajón con todo lo necesario para cambiar al bebé: pañales, toallitas húmedas, crema para el culito del bebé, suero fisiológico , tijeras para uñas, termómetro o incluso bodis y calcetines. También una pequeña palangana llena de agua y jabón y una esponja (aunque si usas toallitas puede que no te haga falta, pero la necesitarás para cuando el bebé por ejemplo, tenga descomposición o se haya manchado mucho) y una papelera para tirar los pañales sucios.

Elige los pañales adecuados

Orgánicos, lavables, desechables… Existen diferentes tipos de pañales. ¿Cómo hacer la elección correcta? Todo dependerá de tu presupuesto. Sin embargo, debe saber que los mejores no son necesariamente los más caros. Además será muy importante tener en cuenta la talla de pañal que sea la indicada con respecto al peso del bebé y en la que se sienta cómodo.

Procede paso a paso al cambiar pañales

Cuando llegue el momento de cambiar el pañal al bebé debemos tener siempre uno a mano pero a la vez, no perder de vista al bebé. Luego sólo debemos seguir estos pasos:

Abre el body por los botones inferiores, sin desvestir al bebé por completo;

por los botones inferiores, sin desvestir al bebé por completo; Moja la esponja en agua con jabón y realiza los movimientos correctos. Para las niñas empieza siempre de arriba hacia abajo y para los niños deberás limpiar bien toda la zona genital , continuando en las nalgas si es necesario.

en agua con jabón y realiza los movimientos correctos. Para las niñas empieza siempre de arriba hacia abajo y para los niños deberás limpiar bien toda la , continuando en las nalgas si es necesario. Si observas enrojecimiento en las nalgas, puede ser eritema , revisa el pañal con más frecuencia y aplique crema para el culito del bebé.

en las nalgas, puede ser eritema , revisa el pañal con más frecuencia y aplique para el culito del bebé. Seca al bebé con una toalla limpia si es necesario, antes de ponerle un pañal nuevo. Luego cierra bien pañal sucio y dóblalo antes de tirarlo.

al bebé con una toalla limpia si es necesario, antes de ponerle un pañal nuevo. Luego Para poner el pañal nuevo, levanta las piernas del bebé con una mano y con la otra colocas debajo el pañal completamente abierto. Baja una pierna y cierras el lateral correspondiente del pañal asegurándote que el adhesivo queda bien pegado . Repite con la otra pierna y asegurata que el borde del pañal no está para dentro y que el pañal no está torcido y que tampoco le aprieta.

del bebé con una mano y con la otra colocas debajo el pañal completamente abierto. Baja una pierna y cierras el lateral correspondiente del pañal . Repite con la otra pierna y asegurata que el borde del pañal no está para dentro y que el pañal no está torcido y que tampoco le aprieta. Vuelve a vestir al bebé.

Verbaliza tus gestos para calmar al bebé

Cambiar pañales no siempre es divertido, ya sea para los padres o para el bebé. Por ello, un consejo que dan muchos pediatras es el de la verbalización. Una forma de captar su atención y hacerlo partícipe de este cuidado, a través de frases como: ¿Me ayudas sujetando el pañal? Si hablas al bebé mientras lo cambias lo podrás distraer y a ti te permitirá concentrarte mejor en la tarea.

Prepara una bolsa para anticipar las salidas

Eso es todo, estás listo para cambiar pañales en casa. Pero, ¿qué hacer cuando estás afuera? Lo ideal es tener un bolso preparado para anticiparse a las salidas en la que meter toallitas, una toalla para secar al bebé, crema, dos pañales -uno para cambiar, otro para imprevistos- y un bodi de recambio.