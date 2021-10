Ya sea que tu pequeño tenga entre un mes y seis meses, más de 12 meses o supere esta edad, es necesario que tenga unos buenos hábitos de sueño y también que haga la siesta todos los días. Pero ¿Cuánto tiempo debe durar la siesta del bebé? Dependerá precisamente de la edad de modo que se pueda adaptar a su etapa de desarrollo y vigilia.

Cuánto tiempo debe durar la siesta del bebé

Si bien se suele aconsejar que los bebés duerman más de diez e incluso más de doce cada día, tendremos que tener en cuenta que no todas esas horas son para el sueño de la noche sino que deberemos repartirlas entre siestas y la hora de dormir pero además, la cantidad de horas puede variar dependiendo de si se trata de un recién nacido o de un bebé que tiene ya medio año o un año. Por ello vamos por partes (y por edades) para saber cuánto tiempo debe durar la siesta del bebé.

La siesta del bebé recién nacido hasta los tres meses

Desde el nacimiento hasta los tres meses, los bebés necesitan de 14 a 18 horas de sueño al día. De este modo pueden perfeccionar su mutación cerebral y desarrollar su cuerpo ya que es durante el sueño cuando el cuerpo produce en cantidad máxima la famosa hormona del crecimiento esencial para su correcto desarrollo.

Comprenderás entonces que a esa edad, las siestas serán las más largas que vaya a hacer tu bebé y perfectamente lo puedes dejar durmiendo 3 o 4 horas.

La siesta del bebé entre los 4 y los 12 meses

¿Tu bebé tiene 4 meses , 5 meses u 8 meses y duerme mucho? Ten la seguridad de que esto es obviamente normal. Hasta los 12 meses, tu hijo necesita un promedio de 12 a 16 horas de sueño por día … y de repente, tres, o incluso cuatro, buenas siestas:

La siesta matutina : suele durar de una a dos horas y se produce justo después de la alimentación matutina o del biberón .

: suele durar de y se produce justo después de la alimentación matutina o del biberón . La segunda siesta de la mañana : algunos bebés experimentan un poco de holgura a última hora de la mañana y sienten la necesidad de quedarse dormidos (generalmente de 40 a 45 minutos )

algunos bebés experimentan un poco de holgura a última hora de la mañana y sienten la necesidad de quedarse dormidos (generalmente de ) La siesta de la tarde : es la siesta más importante, generalmente dura entre dos y tres horas después de comer.

es la siesta más importante, generalmente dura entre La siesta de la tarde-noche de aproximadamente una hora (aunque no todos los bebés la hacen).

Si tu hijo no respeta del todo este ritmo, no hay por qué preocuparse todavía, dado que entre un bebé y otro se pueden producir grandes variaciones que pueden aparecer muy temprano: en los niños, como en los adultos, hay personas que duermen mucho y otros que duermen poco. Por ello si tu hijo duerme menos que el resto de bebés pero está de buen humor, tiene buen apetito y no se muestra cansado entonces duerme lo suficiente. Por otro lado, si está de mal humor, cansado, le falta sueño, entonces deberás hacer que duerma más tiempo o bien por la noche, o alargar las siestas.

También tenga en cuenta esto: el bebé necesitará adaptarse al ritmo de su día. Lógico, por tanto, que sus siestas no vayan tan bien si lo llevamos a una guardería o lo sacamos a la calle a la hora de la siesta por cualquier motivo. Pero de nuevo, no hay que preocuparse, tu pequeño es un genio en la adaptación: después de unos días un poco intranquilo, rápidamente retomará un ritmo más tranquilo.

Las siestas también pueden verse interrumpidas por la dentición pequeña del bebé o por problemas digestivos. Primera medida a adoptar: paciencia. Y, por supuesto, consulta con el pediatra si los trastornos persisten.

La siesta del bebé a partir de los 12 meses

Hasta la edad de 3 años, el bebé dormirá gradualmente cada vez menos hasta alcanzar un ritmo por la noche que hará que cada vez quiera dormir menos siestas.

Sin embargo, entre los 11 y los 18 meses, debe dormir todavía al menos dos siestas de una hora cada una.