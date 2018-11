Gastroenteritis infantil. Nada de tratarla con dieta blanda

Sin lugar a dudas, la salud de los hijos es una de las cosas que más preocupa a los padres. Por ese motivo, les puede interesar conocer que se han dado nuevas pautas e ideas respecto a lo que es la gastroenteritis infantil. Sí, ahora se acabó eso de tratarla con dieta blanda.

Sigue leyendo y podrás descubrir estas interesantes novedades al respecto.

¿Qué es la gastroenteritis infantil?

Lo primero y más importante es saber qué es la gastroenteritis infantil. Pues bien, podemos exponer que se trata de un trastorno digestivo que tiene lugar debido a una infección y que suele consistir en la inflamación de la pared del estómago e incluso de los intestinos.

Sus principales síntomas son la diarrea, el dolor en la zona del abdomen, la fiebre e incluso los vómitos.

Es realmente muy común entre los más pequeños, ya que se propaga muy fácilmente entre ellos debido a que su manera de divertirse y jugar con otros niños pasa por tener mucho contacto físico, por compartir todo tipo de juguetes e incluso por hacer lo propio con los cubiertos en el comedor.

Se acabó la dieta blanda

Julio Maset, experto médico en Cinfa, es el que ahora ha cobrado protagonismo en la actualidad dando a conocer una serie de aspectos relevantes sobre la mencionada gastroenteritis. En este caso, ha venido a exponer no solo que es fundamental que los padres tomen medidas para que sus hijos afectados no se deshidraten sino también que es un error apostar porque esos pequeños ayunen o realicen una dieta blanda, que es lo que siempre se hacía en estos casos hasta ahora. Una dieta que si se lleva a cabo no puede durar más de unos días porque se correría el riesgo de que la diarrea se vuelva crónica.

En ese sentido, considera que, siempre que el niño no vomite, lo ideal es apostar por una alimentación suave que se caracterice porque no tenga ni muchas grasas ni muchos azúcares. Es más, ha afirmado que una vez que el menor vaya recuperando el apetito debe ir comenzando a tomar alimentos, sin forzarle eso sí, muy concretos. ¿Cuáles? Desde fruta hasta cereales pasando por pescado, patata, verdura, lácteos o carne magra, por ejemplo.

Y es que no duda en señalar Maset que “reiniciar lo antes posible la dieta habitual acelera la recuperación”.

Consejos para tratar la gastroenteritis infantil

Además de estos aspectos de interés, el experto médico de Cinfa no ha dudado en hacer públicas una serie de recomendaciones que los padres deben seguir para tratar la gastroenteritis infantil de su pequeño: