Detenido ‘El Indio’, el narcotraficante propietario de la caseta de Las Vegas de Son Banya

A la cárcel. El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, en funciones de guardia, ordenó este martes el ingreso en prisión sin fianza para Kushaal Deel Sighn, conocido como El Indio, propietario de la caseta Las Vegas del poblado de Son Banya. Agentes de la Guardia Civil procedieron a su arresto tras varios meses de intensa búsqueda. Cabe recordar que El Indio permanecía fugado desde el pasado 28 de agosto.

El arresto se produjo en el marco de la Operación Enrique Manso Bal, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según fuentes de la investigación y que consta en los elementos esenciales facilitados a las partes, este joven narcotraficante controlaba varios de los puntos de venta de droga más activos del asentamiento.

La operación, que continúa abierta, permitió desmantelar una presunta trama de blanqueo de capitales y narcotráfico liderada por el abogado Gonzalo Márquez y Stefan Milojevic, líder de los United Tribuns. Los investigadores atribuyen a esta organización la introducción en España de un cargamento de 675 kilos de cocaína interceptado en el puerto de Valencia el pasado 9 de julio.

Los agentes eran conocedores desde un principio de que Stefan Milojevic lideraba una organización de tráfico, distribución y venta de droga, pero nunca imaginaron que a medida que avanzaba la investigación descubrirían que se encontraban ante uno de los mayores narcotraficantes a nivel internacional. De hecho, era tan fuerte su organización que les llevó meses y meses conseguir adentrarse, desmantelarla y proceder a su detención.

El control de la cadena de distribución y posterior venta era total y absoluto. Los United Tribuns, según fuentes próximas al caso a la que ha tenido acceso OKBALEARES, eran los encargados de introducir importantes cantidades de sustancias estupefacientes en la isla a través de camiones que, posteriormente, se repartían entre los diferentes puntos de venta del poblado chabolista de Son Banya, viviendas de la barriada de Camp Redó (Corea), La Soledad y las viviendas de Virgen de Lluc, entre otros. También operaban en las localidades de Llucmajor y Manacor.

Las mismas fuentes también sostienen que el abogado Gonzalo Márquez, además de catalogarlo como el ingeniero financiero de la organización con la finalidad de blanquear el dinero de la trama delictiva, también está cogido por traficar con droga. Durante la segunda y tercera fase se incautaron de importantes cantidades de dinero, droga y documentación que está siendo analizada por los expertos del Equipo Judicial de la Guardia Civil de Algaida y de la UDYCO de la Policía Nacional.

La banda de los United Tribuns introducía cocaína y hachís desde el norte de África utilizando embarcaciones neumáticas de gran potencia. La droga era transbordada en puntos concretos del Mediterráneo y almacenada inicialmente en Ibiza, antes de ser distribuida por las islas y la península.

El presunto cabecilla de la red, Stefan Milojevic, líder de United Tribuns en España y luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación. Durante esta primera fase, también se detuvo a Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional. En este aspecto, todo apunta a que el funcionario policial tenía una vinculación mucho menor y que no tenía nada que ver con el tráfico de drogas a nivel internacional. Las pesquisas de Asuntos Internos concluyeron que éste mantenía una estrecha relación con Stefan Milojevic.