Envoltorios de droga en la casa de un empresario de Santa Catalina, claves para meter en prisión a 8 narcos

El hallazgo de dos envoltorios de droga con características muy específicas en la vivienda de un conocido empresario del ocio nocturno en la barriada palmesana de Santa Catalina fue determinante para que los últimos ocho detenidos de la operación liderada por el líder de los Tribuns en España ingresaran en prisión.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, durante un registro domiciliario realizado en la residencia del promotor de fiestas y empresario del sector del ocio nocturno, los agentes localizaron restos de plásticos con una forma muy peculiar utilizada para proteger y transportar cocaína. Los envoltorios coincidían con las descripciones registradas en las anotaciones de uno de los integrantes de la banda y habían sido previamente identificados a través de intervenciones telefónicas realizadas por las autoridades.

Este hallazgo resultó clave para que el juez instructor, tras tomar declaración a los implicados, decretara el ingreso en prisión de los ocho narcotraficantes, entre los que se encuentra el empresario investigado. Las autoridades destacan que su papel no se limitaba a la compra y venta de sustancias, sino también a la organización de eventos donde se facilitaba el tráfico de drogas.

La operación, que se ha prolongado durante varios meses, forma parte de una investigación más amplia contra el tráfico de drogas en Mallorca, especialmente en zonas vinculadas al ocio nocturno. Los agentes han destacado la importancia de la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como el uso de técnicas de vigilancia y análisis de comunicaciones que permitieron recopilar pruebas determinantes para desarticular la red.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local debido a la implicación de empresarios conocidos en la vida nocturna de la ciudad, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar los controles y a intensificar la lucha contra el narcotráfico en la isla.

Se van cerrando los últimos flecos y detenciones de la última fase de la Operación Enrique Manso Bal. De hecho, está previsto que en los próximos días culmine la misma y se proceda al arresto de los últimos encausados, entre ellos, un conocido empresario mallorquín al que acusan de comprar más de 400 millones de euros en droga.

La investigación destapa un entramado que mezcla poder económico, negocios legales y narcotráfico, mostrando cómo el tráfico de drogas en Mallorca no solo involucra a clanes históricos, sino también a figuras que operan en la sombra del mundo empresarial. El conocido empresario de Mallorca, cuya identidad aún no ha trascendido, se habría convertido en uno de los intermediarios más importantes en la red de tráfico de drogas que lideraba el jefe de los Tribuns en España.

Según la investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, adquiría hasta 400 kilos de cocaína para luego revenderlos con un beneficio neto de 4.000 euros por kilo, comprando cada kilo a 26.000 euros y vendiéndolo a 30.000 Su implicación pone de relieve cómo figuras respetadas en el mundo empresarial pueden ocultar vínculos con el narcotráfico.

La operación, aún bajo secreto sumarial, podría levantarse en menos de dos semanas, según fuentes judiciales. Este caso se enmarca en la sexta fase de la Operación Enrique Manso Bal, que ha desarticulado parte de una de las redes más activas a nivel internacional.

Entre los arrestados figura Ramón Orta Gámez, líder del histórico clan de Los Orta de 66 años, habitual en redadas antidroga en Manacor y toda la zona del Levante mallorquín. Orta llegó sonriente al juzgado de Vía Alemania y posando tranquilamente para los medios de comunicación. Los investigadores lo consideran uno de los principales compradores de droga de la banda liderada por el abogado Gonzalo Márquez y Stefan Milojevic, jefe de los United Tribuns.

La investigación se sustenta en libretas, cuadernos y teléfonos incautados a los cabecillas. Una de las libretas pertenecía a Carlos Hervás, lugarteniente del grupo, desde cuya vivienda en Binissalem coordinaba la distribución de droga en Mallorca. Allí se intervinieron 11 kilos de cocaína, armas y 1.261.000 euros, confirmando el alcance económico del grupo. A pesar de que la operación esté declarada secreta, los abogados presentes en la causa y todos los encausados han tenido acceso a los elementos esenciales.

Los documentos incautados a Milojevic muestran que habría entregado 48 kilos de cocaína a Ramón Orta por 1.200.000 euros, junto a registros de pagos y cantidades masivas de estupefacientes, evidenciando la magnitud de la operación criminal.

Otros implicados incluyen a Santiago B., tatuador conocido como Santino, quien compró 12,54 kilos de cocaína por 398.250 euros, aunque negó cualquier vinculación con la organización ante el juez, y Javier M., empresario de jabones, que adquirió cuatro kilos por 92.000 euros.