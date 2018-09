Como ya te hemos dado a conocer en más de una ocasión, cuando el bebé cumple seis meses de edad, debe comenzar a ponerse en marcha lo que se conoce como alimentación complementaria. Es decir, tiene que empezar a tomar otros alimentos, además de la leche materna. Y eso supone que sea el instante de probar, por ejemplo, frutas, verduras, carne y pescado. No obstante, hay que tener cuidado porque podemos establecer que hay una serie de verduras peligrosas para el bebé.

¿Quieres descubrir a cuáles nos estamos refiriendo? Toma nota:

Verduras que pueden ser peligrosas para el bebé y el porqué

Todos sabemos que las verduras son de los alimentos más saludables que existen, de ahí que haya que integrarlas adecuadamente en la dieta de cualquier persona. No obstante, hay algunas variedades que se considera que pueden resultar perjudiciales para los bebés. En concreto, según AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) y la Asociación Española de Pediatría, nos estamos refiriendo a las siguientes:

Lechuga.

Espinacas.

Apio.

Col.

Acelgas.

Remolacha.

En concreto, si estos alimentos no están recomendados en bebés es por algo muy sencillo: contienen unos elevados índices de nitratos. Exactamente vienen a superar la barrera de los 1.000 mg/Kg.

¿Qué riesgos comen al tomar esas verduras?

Los nitratos como tal no tienen peligro. Este se encuentra en el momento en el que, con la digestión, pasan a nitritos. Y es que estos son realmente perjudiciales para los menores de 1 año de edad sobre todo. Así, no solo pueden dificultar de forma severa la mencionada digestión sino que, además, pueden traer consigo el que los pequeños lleguen a sufrir lo que se conoce como síndrome del bebé azul.

Ese viene a ser un síndrome que se identifica por el hecho de que se produce un daño en lo que es el transporte de oxígeno a través de la sangre. Esa circunstancia es fruto de que los nitritos vienen a oxidar lo que es el hierro de la hemoglobina.

El pequeño que lo sufre tendrá que hacerle frente a una falta notable de oxígeno en la sangre y eso se manifestará, entre otras formas, mediante unos labios de color azul. Señales que deben ser advertidas por los padres para, de manera urgente, llevarlo hasta el hospital más cercano para que pueda ser tratado como es debido.

Lo más recomendable es que no coman esas verduras hasta que no han cumplido un año o incluso hasta que no tengan los 2 o 3 años. No obstante, si se les quiere dar alguna de las variantes establecidas, es fundamental tener en cuenta varias cosas:

El menor debe tomar un cantidad muy pequeña.

Es fundamental que esas verduras estén frescas, limpias y en correcta conservación porque en caso contrario se estaría poniendo en serio peligro la salud del pequeño.

Otros alimentos peligrosos para el bebé de menos de 1 año

Además de las mencionadas verduras, te interesará conocer que hay otra serie de alimentos que tampoco están aconsejados para los niños de menos de 12 meses. Nos estamos refiriendo a los siguientes:

Los huevos, que podrían provocar en los pequeños distintas reacciones de tipo alérgico.

que podrían provocar en los pequeños distintas reacciones de tipo alérgico. La miel , que en bebés es capaz de provocarles que sufran botulismo, una enfermedad que podría dar lugar a una parálisis muscular. Eso sin pasar por alto que puede irritar de forma considerable el estómago.

, que en bebés es capaz de provocarles que sufran botulismo, una enfermedad que podría dar lugar a una parálisis muscular. Eso sin pasar por alto que puede irritar de forma considerable el estómago. Las legumbres , pues pueden provocar que el menor sufra diarrea como consecuencia de lo que se da en llamar peristaltismo.

, pues pueden provocar que el menor sufra diarrea como consecuencia de lo que se da en llamar peristaltismo. Frutos secos como las avellanas, las nueces o las almendras. En concreto estos productos no solo pueden traer consigo que los bebés se atraganten sino también reacciones alérgicas de distinta envergadura. Otros alimentos que puedan provocar el atragantamiento como las palomitas de maíz, las uvas, las aceitunas e incluso las salchichas.

Además de todos los productos indicados, hay que tener en cuenta que el marisco o las llamadas frutas rojas tampoco están recomendados para menores de un año. Y es que en ambos casos pueden favorecer que sufran distintas reacciones alérgicas.

Ten en cuenta toda esta información que te hemos dado y estarás cuidando muy bien de la alimentación y la salud de tu bebé.