¿Tu hijo tiene problemas para conciliar el sueño?

Cuando se tienen hijos es importante velar por su alimentación, por su educación y por su salud, entre otras cosas. Precisamente por eso es necesario que los padres tomen medidas cuando descubren que los pequeños tienen serios problemas para conciliar el sueño.

Si ahora te encuentras con esa tesitura, si a tu pequeño le cuesta irse a la cama y dormir como es debido, te va a interesar seguir leyendo. Sí, porque, a continuación, te vamos a dar a conocer algunas de las claves para poder lograr que esa situación se acabe y que cada noche consiga caer en los brazos de Morfeo sin problemas de ningún tipo. ¿Preparado para tomar nota?

Consideraciones previas

Distintas son las circunstancias que pueden traer consigo que a tu hijo le cueste conciliar el sueño. No obstante, entre las más significativas existen algunas como las siguientes:

Tiene unas ganas enormes de jugar , parece que se vuelve activo a la hora de irse a la cama.

, parece que se vuelve activo a la hora de irse a la cama. Sufre pesadillas de forma habitual y por ese motivo rechaza marcharse a dormir. Es más, ese instante se convierte en un verdadero conflicto.

Se pone muy nervioso a la hora de descansar y no es capaz de conciliar el sueño.

Ante cualquiera de estas situaciones será necesario no solo conocer las causas que las generan y tomar las medidas oportunas con respecto a esas sino también seguir los consejos que vamos a dar a conocer en el siguiente apartado.

Consejos para que tu hijo pueda conciliar el sueño

Ahora vamos a darte a conocer una serie de recomendaciones que te ayudarán de forma considerable a conseguir que tu hijo pueda dormir sin dificultad:

Nada de actividad excitante en las últimas horas del día

Sin lugar a dudas, el principal consejo que hay que seguir en este sentido es que es vital que el menor no lleve a cabo ningún tipo de actividad que le puede resultar excitante en la recta final del día. Con esto no nos referimos solo a que no juegue sino también a que no haga uso de dispositivos tales como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores o videoconsolas. Y es que cualquiera de estos lo que harán serán “activarle” mucho más y reducir de manera considerable las ganas que tiene de irse dormir. De ahí que no le ayudarán en absoluto a conseguir conciliar el sueño.

Asimismo, se recomienda también que no vean la televisión y especialmente ninguna película con cierto nivel de aventuras o de acción.

Apostar por las rutinas

Posiblemente ya lo sepas, pero una de las mejores medidas que debes llevar a cabo en pro de conseguir que tu hijo pueda conciliar el sueño como es debido es que en casa tengáis unas rutinas. Con esto a lo que nos referimos es a que se determine una serie de hábitos asociados a la noche para que así su organismo “aprenda” a que llegada esa hora del día se apostará por la relajación para finalmente irse a la cama.

Así, se recomienda que a diario se opte por un “ritual” como sería darse una ducha, cenar, leer un cuento e irse a dormir, por ejemplo. Estas acciones rutinarias le serán de gran ayuda para poder conciliar el sueño como es debido.

Actividades para relajarse

Sin lugar a dudas, es recomendable que, a última hora del día, se lleven a cabo una serie de actividades que les sirvan a tu hijo a ir relajándose y, por tanto, a ir “preparándose” para descansar. En concreto, nos estamos refiriendo a propuestas tales como tomar un vaso de leche caliente antes de irse a dormir, leer un cuento en la cama, realizar ejercicios de respiración o bien llevar a cabo algunas de las breves sesiones de mindfulness que existen especialmente pensadas para niños…

Ejercicio todos los días

Por supuesto, quizás no lo sepas, pero es fundamental que tu pequeño realice ejercicio a diario. Y es que gracias al deporte no solo tendrá un hábito saludable que evitará la obesidad sino que le permitirá disfrutar de una salud envidiable y le hará liberar tensiones y estrés. Precisamente esto último es lo que supondrá que libere toda esa energía que le facilitará que luego, cuando llegue la hora de irse a la cama, pueda proceder a conciliar el sueño de mejor manera.

Sigue estas recomendaciones y lograrás el objetivo que nos ocupa.