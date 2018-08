Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas esperan su cuarto hijo

Hace unos días te dábamos a conocer que el actor estadounidense Richard Gere va a ser padre por segunda vez. Pues bien, hoy nos hemos levantado con la noticia de que otra pareja famosa está disfrutando de un nuevo embarazo. Nos estamos refiriendo al matrimonio formado por Luis Alfonso de Borbón, de 44 años de edad, y por Margarita Vargas, de 34 años. En concreto, se encuentran ahora esperando el que será su cuarto hijo.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los detalles.

Luis Alfonso de Borbón da la buena nueva

Al igual que muchas celebrities nacionales e internacionales, el hijo de Alfonso de Borbón y Carmen Martínez Bordiú, ha hecho uso de las redes sociales para compartir con sus seguidores que va a ser nuevamente papá. En concreto, ha empleado su perfil en la red social Instagram para dar la noticia.

Exactamente ha subido una fotografía de sus tres hijos en la que se les ve de espaldas, con una camiseta en la que pone un número, correspondiente a su orden de nacimiento, y su nombre. Tras ellos aparece un body, muy pequeño, con el número 4 y con el año 2019.

Esa simpática instantánea, la ha acompañado del siguiente mensaje:

“Mi querida mujer y yo tenemos el placer de anunciaros que vamos a ser padres por cuarta vez. Estamos muy ilusionados con la llegada de un nuevo miembro a la familia y le damos gracias a Dios por darnos este regalo”.

Felicitaciones

Su publicación con la buena noticia ha conseguido reunir más de 2.000 “me gusta” así como felicitaciones por parte de sus seguidores. En concreto, le han dejado mensajes de enhorabuena tales como estos:

“Enhorabuena, os deseo la mayor felicidad”.

“Muchas felicidades. Tienes una familia hermosa y lo más importante es los valores que ambos les inculcan”.

“Enhorabuena, me alegro muchísimo”.

“Muchísimas felicidades. Sois y vais a ser aún más una gran familia. Os deseo lo mejor y que tengáis un bebé lleno de salud. Felicitaciones a la familia”.

“Muchas felicidades. Dios sabe a quién le manda una nueva vida para que la cuidéis!! Qué bien un hermanito más para montar juegos!!! Es una responsabilidad y a la vez un grandísimo regalo. Me alegro”.

“Enhorabuena Luis!!! Ahora a disfrutar del embarazo!!! A ver si es una niña”.

Ampliando la familia numerosa

Con este nuevo embarazo, del que no se sabe ningún dato más, Luis Alfonso y Margarita tendrán a su cuarto hijo. Y es que ya tienen tres anteriores de distintas edades:

Eugenia, que tiene 11 años.

que tiene 11 años. Los mellizos Luis y Alfonso, de 8 años.

Tres pequeños que han venido a consolidar y reforzar la relación de amor entre sus padres. Relación que se oficializó hace 14 años cuando contrajeron matrimonio. En noviembre de 2004 fue exactamente cuando se convirtieron en marido y mujer mediante una ceremonia que tuvo lugar en la Capilla de San Estanislao, en Cracovia. A la misma acudieron la friolera de 1.570 invitados.

Encantados con la llegada del nuevo bebé es como están, al igual que el resto de la familia, como sería el caso de la abuela materna del pequeño que viene en camino, Carmen Martínez Bordiú. Esta se convertirá en abuela por quinta vez, ya que hasta ahora tiene tres nietos de Luis Alfonso y otro más de su hija Cynthia Rossi, que tiene un varón (Joseph) fruto de su matrimonio con el urólogo Benjamin Rouget.

Luis Alfonso de Borbón de actualidad

Ahora, Luis Alfonso está de actualidad por el embarazo de su mujer. No obstante, estos días también lo ha estado por su participación activa en contra de que se exhumen los restos de su bisabuelo, el dictador Francisco Franco, y sean retirados del Valle de los Caídos. Tanto es así que no solo se le ha visto en el citado Valle junto a los simpatizantes del caudillo sino que ha usado su perfil en redes sociales para manifestarse al respecto. En concreto, ha subido distintas fotografías de la gran cruz que existe en ese lugar acompañándolas de comentarios como estos: “La historia condenará a quien profane este templo grandioso, no por el tamaño de la Cruz sino por el fraternal abrazo que representa, acogiendo bajo sus brazos a un solo pueblo reconciliado. No hay otro camino y nuestros padres lo sabían”.