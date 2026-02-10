Si tienes Netflix, cuidado: la Guardia Civil alerta de una nueva estafa para robarte los datos bancarios

Si tienes una cuenta de Netflix, cuidado: la Guardia Civil alerta de una nueva estafa para robarte los datos bancarios. Y es que el Instituto Armado, a través de las redes sociales, está advirtiendo a los usuarios de esta popular plataforma de streaming en España de que se ha detectado en los últimos meses una campaña de fraude digital en la que los estafadores suplantan la identidad de Netflix.

El objetivo de los delincuentes es conseguir los datos personales y bancarios de las víctimas. Por ello, desde la Guardia Civil avisan de no hacer caso de los correos electrónicos o mensajes de texto que reciban los usuarios donde se les informa de un problema con su método de pago y se les solicita ingresar un nuevo sistema de pago.

El Instituto Armado denuncia que este enlace redirige a una página falsa para obtener los datos bancarios de los usuarios de Netflix.

⚠️#AVISO ‼️ Detectada una campaña de correos electrónicos suplantando a #Netflix en los que solicitan ingresar un nuevo método de pago para poder volver a acceder a la plataforma.#NoPiques, redirige a una página falsa con el objetivo de obtener tus datos bancarios. Es… pic.twitter.com/no3FhowtOH — Guardia Civil (@guardiacivil) February 9, 2026

Según ha confirmado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se ha detectado una campaña de phishing que pretende suplantar a Netflix. El fraude consiste en el envío de correos electrónicos en los que se indica que no ha sido posible finalizar el método de pago y que, para volver a utilizar la plataforma, es necesario actualizarlo. Una vez accedido al enlace fraudulento, se redirige a una página falsa con el objetivo de robar los datos de acceso a la plataforma de Netflix, los datos de facturación y los datos de la tarjeta.

Aparentemente, el texto del correo electrónico está bien redactado y maquetado, pero si uno se fija en el remitente veremos que éste no corresponde al dominio oficial de Netflix.

El asunto con el que se identifican estos correos es: «NETFLIX – Actualiza tu cuenta para volver a ver», aunque no se descarta que existan otros correos con asuntos similares.

Para identificar el phishing, es importante prestar atención a ciertas señales, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU):