Elena Furiase da a conocer detalles de su embarazo

Además de Dafne Fernández, hay otra celebrity de nuestro país que está copando numerosas portadas en los medios de comunicación por su embarazo. Nos estamos refiriendo a la actriz Elena Furiase, de 30 años, que será mamá por primera vez. Una joven, hija de Lolita y sobrina de Rosario Flores, que ahora ha vuelto a cobrar actualidad porque ha procedido a dar a conocer varios datos acerca de su gestación.

¿Quieres descubrirlos? Te los contamos a continuación.

El sexo del bebé

Una de las mayores incertidumbres que existen cuando una mujer está esperando un bebé es el sexo de este. Y en este caso no podía ser menos. Así, se ha especulado mucho al respecto y ha sido la propia actriz, conocida por sus papeles en series como “El internado” o “Amar es para siempre”, la que ha querido desvelar ese dato.

En concreto, aprovechando su participación en la presentación de la campaña “Yo soy así” de la marca Font Vella, ha expuesto que, por el momento, todo parece indicar que va a tener un niño. Y precisamente un varón era lo que ella y su chico, Gonzalo Sierra, querían tener.

No obstante, ha manifestado también que habrá que esperar un poco más para poder confirmarlo. Asimismo no ha dudado en exponer que si al final fuera una niña iban a estar igual de encantados.

De la misma manera, en alusión a si han elegido ya el nombre del pequeño que viene ha dicho que más o menos tienen ya varios preferidos. No los ha querido desvelar, pero, eso, sí ha puntualizado que no seguirán la tradición de poner nombres familiares. Y es que han dicho que no quieren “repeticiones de nombres”.

Su principal antojo durante el embarazo

Al igual que ha hablado acerca del sexo del bebé que viene en camino, también ha dado a conocer cómo lo está llevando. Así, además de exponer que se encuentra a punto de entrar en el tercer trimestre, ha reconocido que en todos estos meses ha tenido un antojo constante. ¿Cuál? Las patatas fritas de bolsa.

Ha dicho que esas se han convertido en su verdadera predilección durante todo este tiempo, frente a otras gestantes que prefieren chocolate, fresas, salchichas…

Eso sin pasar por alto que ha reconocido que no ha cogido mucho peso, que está dentro de lo que se considera saludable pues solo ha aumentado 9 kilos.

Elena Furiase da a conocer más datos

Además de todo lo expuesto, la hija de Lolita no ha dudado en realizar otros comentarios sobre esta gestación, tales como los siguientes:

Ha reconocido que está llevando adelante un embarazo muy bueno y que físicamente se encuentra en perfecto estado. Tanto es así que ha podido compaginar su trabajo con tiempo de descanso, que ahora le llevará a marcharse de vacaciones.

Elena sí ha expuesto que para ella lo más significativo de la gestación es el conjunto de cambios hormonales y emocionales que trae consigo. Y es que tiene que hacerle frente a muchos miedos e incertidumbres, a alegrías, a momentos de llanto…

La actriz, que se encuentra trabajando en la serie “Centro médico” junto a su madre, ha reconocido que hay muchas cosas que ya se imaginaba respecto al embarazo, pero que otras han sido un verdadero descubrimiento.

Asimismo, no ha dudado en exponer que está encantada por cómo está llevando la gestación e incluso se plantearía algún embarazo posterior si tuviera la certeza de que iban a ser igual que este.

La abuela materna está encantada

Si la joven actriz está encantada con su futura maternidad, no menos lo está su madre y abuela del bebé que viene en camino. Así, Lolita no ha dudado en reconocer en distintas entrevistas que está emocionada y feliz por tener un nieto, porque siempre había soñado con ser abuela antes de morir.

También ha manifestado que no va a ser una consentidora con el pequeño y que le gustaría que su hijo, Guillermo Furiase, se animara de igual modo a tener descendencia. De esta manera, sería, como ella ha expuesto, una “abuela completa”.

