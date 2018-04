Has consultado las tendencias, has pensado en seguir una tradición familiar e incluso has tenido en cuenta los nombres de famosos, sin embargo, a pesar de todo sigues sin dar con el nombre perfecto para tu hija que viene en camino. En ese caso, no te preocupes, porque ahora vamos a intentar ayudarte dándote a conocer nombres de origen balear para niña.

Se trata de nombres muy utilizados en las islas, tanto por tradición como por moda. Sigue leyendo y descubrirás algunos de los más significativos. Toma nota:

Tanit

En la isla de Ibiza es muy habitual encontrarse a alguna niña que responde a este nombre. Del mismo podemos destacar que está inspirado en la diosa de dicha isla. Una diosa que se asocia tanto a la fertilidad como a la Luna y cuyo culto comenzó ya en el siglo V a.C.

Se considera que pertenece a mujeres con carácter, que le dan mucho valor a la familia y que poseen una gran capacidad de esfuerzo para lograr sus objetivos.

También se puede hallar como apellido.

Aina

Otro nombre para niña muy identificado con las Islas Baleares es el que tienes ahora delante. Es una versión de Ana y se considera que es propio de mujeres independientes, que necesitan sentirse siempre activas y que cuentan con un enorme carisma.

Nunca pasan desapercibidas, poseen una gran capacidad de planificación y disfrutan sintiéndose el centro de atención. Además, son muy perfeccionistas, poseen una gran intuición y también es innegable su inteligencia.

Entre las féminas que han popularizado este nombre se encuentra la actriz Aina Clotet (1982), conocida por sus papeles en películas como “Anita no pierde el tren” (2001) o en obras de teatro como “Las señoritas de Siam” (2005).

Guida

En esta lista de nombres de origen balear para niña no podía faltar tampoco este otro que es muy habitual en las islas. Es la versión corta de Margalida, que es equivalente a Margarita.

Se considera que quienes se dan en llamar de esta manera son mujeres perseverantes, seguras de sí mismas y con gran empatía. De la misma forma, no hay que pasar por alto tampoco que son liberales, con sentido humor y que le otorgan un gran valor a la familia.

Entre las señas de identidad de las féminas que responden al mismo están que son muy responsables y entusiastas.

Quima

A la hora de encontrar el nombre perfecto para tu hija que viene en camino, no te olvides tampoco de tener en consideración es otro. Quima viene a ser la versión reducida de Joaquima, es decir, de Joaquina.

Se viene a indicar que las personas que responden al mismo son analíticas, agradables y también muy selectivas a la hora de hacer amistades. Además tienen un marcado carácter introvertido, poseen una manera de pensar que las convierte en buenas científicas y pueden mostrar cierta inseguridad.

Asimismo, son meticulosas a la hora de hacer su trabajo y no les gusta hablar sin más, todo lo que dicen está pensado y bien pensado.

Entre las figuras llamadas así que han contribuido a popularizar el nombre están las siguientes:

La poetisa Quima Jaume (1934 – 1993).

(1934 – 1993). Quima, el personaje interpretado por la actriz Manel Barceló en la serie “Merlí”. En concreto, es una profesora que sustituye a Elisenda y que tendrá que hacerle frente a una serie de conflictos en el aula y con sus compañeros.

Laia

Tampoco hay que olvidarse de este otro nombre que es muy popular en las Islas Baleares así como en otros rincones del país. Se puede usar también como Eularia, que es equivalente a Eulalia.

Alegres, cabezotas y coquetas. De esta manera se determina que son las mujeres que se dan en llamar así. No obstante, no hay que pasar por alto tampoco que son muy vitales, que tienen una gran ambición y que resultan ser generosas con los demás.

Necesitan tener amor en sus vidas y le otorgan un gran valor a la familia.

Famosas que han contribuido a darle relevancia al nombre son la campeona de trial Laia Sanz (1985) o la actriz Laia Costa (1985), vista en películas como “Palmeras en la nieve” (2015) y “Tengo ganas de ti” (2012).

Eso sin olvidar a las también actrices Laia Marull (1973) y Laia Artigas.