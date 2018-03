Viral: unos padres que viajaban en avión con su bebé realizan un singular regalo a los pasajeros

Todos o casi todos hemos realizado algún viaje en avión en el que hemos coincidido con un bebé y este se ha puesto a llorar de manera desconsolada. Hambre, sueño o sencillamente dolor de oídos son los motivos de ese llanto, que no todos los viajeros entienden llegando a producirse incluso algún altercado. Pues bien, para evitar esa situación unos padres que viajaban en avión con su bebé realizaron un singular regalo a los pasajeros.

¿Quieres conocer de qué se trata? Sigue leyendo y lo descubrirás.

¿Dónde se ha producido?

En un vuelo entre Ciudad de México y Cancún es donde ha tenido lugar este caso que ahora se ha convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales y en medios de comunicación.

Los protagonistas

Tres podemos decir que son los principales protagonistas de esta historia. En concreto, los padres que decidieron realizar un regalo a los pasajeros del vuelo en el que viajaban y su pequeña (Lorenza), de 1 año. Una menor esta que realizaba su primer trayecto en avión.

El origen de la historia

Los padres de Lorenza decidieron realizar un viaje a Cancún desde Ciudad de México y tenían claro que iban a llevarse a su pequeña con ellos. De esta manera, la menor iba a hacerle frente a su primer vuelo.

Esa pareja era perfectamente consciente de que los bebés pueden ponerse a llorar durante cualquier viaje y, de modo especial, cuando van en avión. Y es que, debido a la presión, les duelen los oídos y no pueden evitar el llanto. Un llanto que es aceptado por unos pasajeros como algo natural y que, sin embargo, molesta enormemente a otros.

Por esa circunstancia, en pro de evitar algún enfado o enfrentamiento en el trayecto pensaron cómo solucionarlo.

El regalo a los pasajeros

¿Qué se les ocurrió hacer a los padres? Prepararon varias bolsitas en las que se incluían no solo distintas gominolas sino tapones para los oídos. Pero no solo eso, además, en cada bolsita se incluía una tarjeta con el siguiente mensaje:

“¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo 1 año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos.

Mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero. Gracias:)”.

Un singular presente que los padres llevaron consigo el día del viaje. Así, una vez embarcaron y se ubicaron en sus asientos, procedieron a regalar esos detalles a todos los pasajeros que tenían más cercanos. Un obsequio para conseguir la comprensión de esos en caso de que la pequeña se viera afectada por el viaje así como para pedirles disculpas anticipadas.

Su caso se vuelve viral

Como hemos mencionado, esta acción de esos progenitores se ha convertido en viral. Y eso ha sido gracias a que uno de esos viajeros que recibió una bolsita de chuches y tapones, Pao Reyes Ríos, no ha dudado en compartir lo sucedido en su perfil de Facebook. En concreto, no ha dudado en proceder a colgar unas imágenes del regalo que se le hizo y las ha acompañado del siguiente mensaje: “Al momento de abordar, se me acercó un señor con una bebé, me obsequió estos dulces y también a los pasajeros alrededor de él. Después de leer la tarjeta que traía me morí de amor”.

Esa publicación ya ha conseguido más de 56.000 reacciones y ha sido compartida en más de 65.000 veces. De la misma manera, ha logrado miles de comentarios, entre los que podemos destacar algunos tales como estos:

“A lo que tiene que llegar esa madre para complacer a los idiotas que no “aguantan” un llanto”.

“También deberían hacer eso los que roncan”.

“Qué hermoso detalle”.

“Por amor somos capaces de eso y mucho más”.

“Si algún día viajamos con nuestro hijo, también tendremos que hacer eso?”

“Esos dulces no son suficientes para viajes largos”.

¿Qué te ha parecido la iniciativa de estos padres? ¿Consideras que es un detalle por su parte? ¿Has hecho tú algo similar cuando has viajado en avión con tu bebé?