Dafne Fernández, embarazada de su primer hijo

En los últimos meses estamos viviendo un verdadero “baby boom” entre las famosas. Algunas ya han dado a luz como la presentadora Eva González y otras están llevando adelante su embarazo como sería el caso de Laura Matamoros. Y a estas últimas acaba de sumarse una celebrity más. Nos estamos refiriendo a la actriz madrileña Dafne Fernández, de 32 años, que está esperando su primer hijo.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos a continuación.

La noticia del embarazo

Por el momento, la futura mamá no se ha manifestado al respecto sobre si está embarazada o no. De ahí que hayamos podido conocer la noticia a través de la revista del corazón “¡Hola!”. Esta publicación no ha dudado en anunciar que, debido a que tiene buenas fuentes cercanas a la intérprete, sabe que Dafne está esperando su primer hijo.

En concreto, se ha procedido a indicar que se encuentra embarazada de tres meses aproximadamente. De ahí que se espere que el bebé venga al mundo a finales de verano. Eso sí, por el momento no se sabe si es niño o niña e incluso tampoco si sus padres ya tienen pensado el nombre que le van a poner.

Dafne Fernández encantada

Aunque hay que esperar una confirmación de la futura mamá, la revista de la prensa rosa citada ha publicado además que la actriz está encantada. En concreto, ha expuesto que Dafne, que saltó a la fama con un papel en la serie de televisión “Un paso adelante”, está muy feliz por encontrarse en estado. Y es que tenía claro que quería formar una familia y tener descendencia, lo que parece ser que ya va a lograr.

Ampliando la familia

Con este primer embarazo, la actriz, conocida también por sus papeles en series como “Tierra de lobos” o en películas como “La caja 507”, va a ampliar la familia que decidió formar al contraer matrimonio con su esposo, el fotógrafo Mario Chavarría. Una boda que se celebró de forma íntima el pasado mes de septiembre tras varios años de relación y una pedida matrimonial por parte de él junto a la tumba de Elvis Presley. Ceremonia que se ofició en una hacienda en Ávila y a la que acudieron, además de la familia, algunos de los rostros más conocidos del cine español como Belén Rueda o Juana Acosta, entre otros.

Si Dafne decidió el paso de casarse y ahora de tener un hijo es porque, como ha manifestado en más de una ocasión, en Mario ha encontrado al amor de su vida. Sí, ha hallado la complicidad, el respeto, la pasión y el profundo amor que parece ser no tuvo en sus anteriores relaciones. Entre esas se encuentran desde el tenista Fernando Verdasco, actual marido de Ana Boyer; el actor Carlos Bardem y el también actor Nacho López.

Inmejorable momento personal y profesional

Con este embarazo, la joven actriz puede decir que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional. Así, por un lado, no solo está feliz y radiante junto a su marido sino que, además, van a hacer realidad el sueño que tenían en común de tener hijos.

Por otro lado, hay que destacar que Dafne se encuentra disfrutando del éxito que ha conseguido la última película en la que ha participado y que se estrenado. Nos estamos refiriendo a “Perfectos desconocidos”, un filme dirigido por Álex Iglesia y que ha conseguido ser un “boom” en las taquillas, donde aún se mantiene después de muchas semanas.

Ahora lo que deberá hacer es proceder a disfrutar del embarazo, a intentar tener bajo control los síntomas que pueda estar sintiendo y sentirá así como a vivir intensamente esta etapa llena de emociones a flor de piel. Y seguro que todo eso lo hará al lado de su marido del que en más de una ocasión ha llegado a afirmar que es con quien va a envejecer.

Solo nos queda darle la enhorabuena a la pareja mientras que llega la confirmación oficial por alguno de los dos futuros papás.

