El Mallorca incluye a Dani Rodríguez en la foto oficial

El Mallorca ha efectuado hoy el posado oficial de la temporada incluyendo al jugador gallego Dani Rodríguez, apartado de las alineaciones desde que criticó en dos posts de Instagram la alineación de Virgili en el Santiago Bernabéu en detrimento propio. De hecho, ha recibido alguna carantoña por parte del presidente Andy Kohlberg, que ha estado presente en el acto, efectuado frente al islote de Sa Dragonera.

La fotografía se ha llevado a cabo en un enclave muy especial: el Moll Gran de Sant Elm, escenario elegido para conmemorar el 30º aniversario del Parc Natural de Sa Dragonera. El acto, que ha contado con la presencia de Andy Kohlberg, presidente del club, Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y Pablo Ortells, CEO de Fútbol, ha servido para unir la imagen del club con uno de los entornos naturales más emblemáticos y representativos de Mallorca.

«La elección de este lugar simboliza el compromiso del RCD Mallorca con la sostenibilidad, el respeto al entorno y la identidad de la isla, valores que forman parte del ADN mallorquinista»., según ha afirmado el club en una nota oficial.

Los jugadores y el cuerpo técnico se han desplazado hasta Sant Elm directamente desde la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, tras completar la sesión de entrenamiento matinal, a bordo del autobús oficial del club.

Durante la jornada, el primer equipo, el cuerpo técnico y la directiva posaron con el inconfundible paisaje de Sa Dragonera como telón de fondo. También se realizó una fotografía especial con los cinco capitanes del equipo, entre ellos los recién incorporados Darder y Morlanes. Imágenes que unen deporte, naturaleza y pertenencia en un año especialmente significativo para el parque natural.

El Mallorca, mientras, prepara el partido clave del domingo ante el Getafe en Son Moix con la necesidad absoluta de conseguir la victoria si no quiere irse al nuevo parón de selecciones en posiciones de descenso, tal y como sucedió en la última ocasión.