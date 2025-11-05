Audiencias de ayer: ‘La isla de las tentaciones’ ya asusta a ‘La Revuelta’ y a ‘El Hormiguero’

El duelo habitual de las noches que se vive entre El Hormiguero y La Revuelta ha encontrado desde esta misma semana a un nuevo participante que se une a la fiesta, que es La isla de las tentaciones, la gran apuesta de Telecinco para el conocido como access prime time. El programa de parejas ocupará el mismo horario que Broncano y Pablo Motos en las noches de los lunes, martes y miércoles. Aunque en las audiencias de ayer, martes 4 de noviembre no ha logrado asaltar el liderato, sí que está acercándose peligrosamente al segundo puesto y se espera que sus números vayan creciendo con el paso de los días y el aumento del interés de las tramas, como ya ocurrió en la anterior edición gracias al fenómeno Montoya.

La noche del martes estuvo marcada por el fútbol, ya que varios equipos españoles jugaban en Champions, siendo el encuentro entre el Real Madrid y el Liverpool, el que más se llevó. Esa audiencia se trasladó hasta Movistar+ Plus, logrando reunir a una media de 857.000 espectadores en la televisión de pago, lo que supone un ‘robo’ importante a las cadenas de la televisión en abierto. El Hormiguero vuelve a liderar, aunque lo hace por debajo del 14 % y notando especialmente la llegada de la competencia, aunque peor lo pasa La Revuelta, que mantiene la segunda plaza por apenas unas décimas ante el empuje de Sandra Barneda y sus tentadores.

En la franja de estricta coincidencia, de 21:55 a 23:09, quedaron así los datos de los tres programas más vistos del access prime time:

‘El Hormiguero’: 13.6% y 1.694.000

‘La Revuelta’: 10.9% y 1.359.000

‘La isla de las tentaciones’: 10.4% y 1.301.000

El resto de opciones también sufrieron por el efecto del fútbol, por lo que First Dates, El Intermedio y Cifras y letras también caen a datos especialmente bajos:

‘First Dates’: 6.2 % 763.000

‘El intermedio’: 5.7 % y 718.000

‘Cifras y letras’: 6 % y 778.000

La segunda parte de la noche, el prime time, ha servido para dar una nueva alegría a Telecinco, que lidera con La que se avecina, que estrenaba su temporada 14, mientras Prime Video está a punto de estrenar la número 16 en su plataforma. Marc Giró sigue sin poder liderar, pese a que ya no compite contra Supervivientes, y la serie turca Renacer se mantiene con un público fiel por encima del 11 %. Batalla de restaurantes, el otro estreno de la noche, mejora los pobres datos que conseguía los martes Tesoro o cacharro, aunque habrá que esperar a las siguientes semanas para que Chicote y los suyos vayan ganando audiencia, como suele ocurrir con sus programas.

‘La que se avecina’: 12.1 % y 792.000

‘Late Xou con Marc Giró’: 11.9% 806.000

‘Renacer’: 11.1% 748.000

‘Código: 10. 7 % y 383.000

‘Batalla de restaurantes’: 4.7 % y 363.000

El título de programa más visto del día se lo lleva, un día más, Antena 3 Noticias 1, el informativo de Antena 3, que seduce a 2.219.000 espectadores de audiencia media y el 24,7% de cuota de pantalla. Este canal también se lleva el de Minuto de Oro de la jornada, que volvió a ser para Pasapalabra, que lo logra a las 21:01 h con 2.846.000 espectadores pendientes del final del Rosco entre Rosa y Manu.