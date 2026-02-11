10 frases que ajustan el cerebro de tu hijo cuando está desbordado: lo calman en minutos
Toma nota de las frases para calmar a un niño
Lo calman en minutos
Ajustan el cerebro de tu hijo cuando está desbordado estas 10 frases
Desde el blog especializado de Conmishijos nos dan algunos consejos fundamentales para abordar algunos de los problemas que llegan con estas rabietas que acabarán siendo una realidad. Son tiempos de visualizar un cambio de tendencia; no nos vamos a enfadar de más, simplemente vamos a ir descubriendo algunos elementos que serán fundamentales en este día a día. Estas frases son el santo grial de todo padre y madre:
- «Entiendo que estés enfadado. Estoy aquí para ayudarte.»
Reconoce su emoción y le haces saber que no está solo.
- «Puedes sentirte así. A todos nos pasa a veces.»
Normalizas lo que siente sin juzgar.
- «Cuéntame lo que ha pasado cuando estés listo.»
Le das tiempo y espacio, sin presionar.
- «Respira conmigo, vamos a calmarnos juntos.»
Fomenta el autocontrol a través de la conexión.
- «No pasa nada por equivocarse, todos aprendemos de eso.
Ideal en momentos de frustración por errores.
- «Sé que es difícil, pero podemos buscar una solución juntos.»
Enseña a enfocar el conflicto desde la cooperación.
- «Cuando te calmes, podemos hablar de lo que ha pasado.»
Le das una alternativa al desbordamiento emocional.
- «Aunque estés muy enfadado, estoy aquí contigo. Estoy aquí para ayudarte a entenderlo.»
Transmite seguridad y contención.
- «¿Quieres un abrazo o prefieres estar solo un ratito?»
Le das opción de elegir y tomar conciencia de lo que necesita.
- «Tus emociones son importantes, siempre puedes hablar conmigo.»
Refuerza el vínculo y la comunicación a largo plazo.
Son 10 frases que deben reforzarse con una actitud positiva hacia esta rabieta que quizás nos costará de controlar. Tal y como nos explican, siguiendo a los mismos expertos: «Todos los niños se enfadan. Y es normal. El enfado es una emoción natural, como la alegría o el miedo, y forma parte de su aprendizaje emocional. Pero para muchos padres, saber qué decir en medio de una rabieta o un momento de frustración no siempre es fácil. A veces el silencio no ayuda, otras veces hablar demasiado tampoco. En esos momentos, usar las palabras adecuadas puede ser la mejor herramienta para ayudarles a calmarse, entender lo que sienten y poco a poco aprender a gestionarlo. Aquí tienes una selección de frases que puedes usar cuando tu hijo está enfadado o frustrado. No se trata de «calmarlo a toda costa», sino de acompañarlo con calma, validando lo que siente y ofreciéndole una vía para canalizar esa emoción».