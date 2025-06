Vox reclama al PP entrar en el equipo de gobierno de Palma con cuatro concejales

El portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha reconocido que su formación no está «muy satisfecha» con el grado de cumplimiento actual del acuerdo programático con el PP en el Ayuntamiento. «No nos sirve la a veces repetida y frustrante respuesta que se nos da de estamos en ello», ha avisado el regidor durante su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad este lunes. Según ha apuntado, algunos acuerdos se han cumplido, pero no todos, mientras que otros «están lejos de realizarse». A su parecer, hay objetivos que podrían haberse alcanzado y siguen pendientes de ejecución. «Si quiere mejorar la gestión y acelerar la recuperación de Palma, no dude en incorporar a su equipo de gobierno cuatro concejales de Vox, cuyos nombres usted sabe», ha dicho.

En esta línea, ha instado al equipo de gobierno a impulsar los proyectos acordados y a «aprender a poner más horas y mejorar la dirección». «Si quiere mejorar la gestión y acelerar la recuperación de Palma, no dude en incorporar a su equipo de gobierno cuatro concejales de Vox, cuyos nombres usted sabe», le ha dicho a Martínez, insistiendo en que la ciudad ha mejorado pero no lo suficiente.

«Le pedimos a usted, a los regidores y directivos que tienen que mejorar aspectos como dedicación, liderazgo, dirección y coordinación, impulsar los proyectos, poner la carne en el asador, en vez de a veces, verse arrastrado por la no siempre necesaria presencia en actos públicos o curiosos viajes de publicidad de imagen que les distraen de sus tareas», ha dicho.

El regidor de Vox ha hecho referencia a la «decepción considerable» que, a su parecer, se percibe en el ciudadano y en la Policía Local porque «todavía no se ha cumplido el compromiso de potenciación y puesta en valor del cuerpo».

«No tenemos todavía el plan de ordenación, no se están tomando las medidas necesarias y por lo tanto hay desconfianza con la Jefatura del Cuerpo», ha remarcado.

En materia de vivienda, otra de las áreas en la que Vox ve falta de cumplimiento, Coll ha lamentado que continúa sin ser posible conseguir el otorgamiento de las licencias urbanísticas en los tres meses prometidos, con «la misma e insoportable lentitud».

Tampoco, ha agregado, se dispone de suelo urbanizable para las prometidas 20.000 viviendas de las que la mitad serán protegidas. Estas cuestiones, ha reclamado Coll, deben cambiar y el plan de choque de Cort es un primer paso pero «hay que dar muchos más y de forma crucial».

Por otro lado, los de Santiago Abascal están satisfechos con las medidas relacionadas con hacienda y fiscalidad y, en materia de lengua, ha instado a Martínez a cumplir los acuerdos. «Hay retraso de más de un año en algunos casos, sino perderemos toda credibilidad, ustedes y nosotros», ha agregado.