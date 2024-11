Fulgencio Coll: «Debería estar activado el nivel 3 de emergencia y desplegados todos los puestos de mando de la UME»

El concejal y líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, (Palma, 1948) fue el primer jefe y el organizador de la Unidad Militar de Emergencias (UME) creada en octubre de 2005 por el gobierno del ex presidente socialista, José Luís Rodríguez Zapatero. Coll estuvo al frente de esta unidad de las Fuerzas Armadas hasta 2008 cuando fue nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Es, por tanto, una de las voces más autorizadas que hay en España para evaluar la gestión que está haciendo de la catástrofe de la DANA en Valencia el Gobierno del también socialista, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Pregunta.- ¿Qué piensa de la gestión de la catástrofe?

Respuesta.- Toda catástrofe es complicada y la gestión no está garantizada. Se podría haber hecho mejor.

P.- ¿Cómo hubiera usted gestionado esas primeras 24 horas si estuviera al mando de la UME ?

R.- Esperar instrucciones del Ministerio del Interior.

P.- ¿Y si hubiese sido el presidente de la Comunidad Autónoma?

R.- En una catástrofe como esta gota fría de tal inmensidad, debería haberme dado cuenta que con los medios que tiene la Comunidad Autónoma debería haber pedido no solamente refuerzos y socorro a la Administración General del Estado, sino que ante tal magnitud hubiera recomendado a las 24 o 12 horas, que se declarara emergencia de interés nacional nivel tres.

P.- ¿Qué hubiese hecho si hubiese sido ministro del Interior?

R.- Hubiese declarado nivel tres de emergencia. ¿Por qué? Porque hubiese sido la forma de dirigir con la mayor capacidad de observación, de análisis y de puesta de recursos, no solamente los de la Comunidad Autónoma sino todos los de la Administración General del Estado y de las Administraciones Públicas, que es lo que puede hacer un ministro del Interior en una situación de estado de alarma o de nivel tres. Es lo que no se hizo y allí perdimos, podríamos decir la excelencia.

P.-¿Cuál es la excelencia?

R.-La excelencia es que el ministro del Interior declare el nivel tres. Él es el director político, el director de la emergencia, pero tiene debajo de él inmediatamente al director de operaciones que es el jefe de la UME, que es una persona con la mayor formación técnica, táctica y de procedimientos para poder atender con las unidades perfectamente instruidas, equipadas y lo más importante, con un puesto de mando capaz de dirigir una emergencia nacional. Quien tiene que hacerse cargo de la situación se llama Estado, se llama Gobierno de España y se llama ministro de Interior. Debería estar ahora mismo coordinando todo a nivel Estado, a nivel de Comunidad Autónoma y a nivel Administraciones Públicas. Y esto es lo que hubiese hecho yo.

P.- ¿Cree que el Gobierno central y el autonómico, la noche del fatídico martes 29 de octubre, no tuvieron conciencia del nivel real de la catástrofe a la que se estaban enfrentando?

R.- Es posible. Sí, es posible.

P.- O miraron para otro lado.

R.- El señor Mazón no miró para otro lado. Mazón seguro que estaba mirando y haciendo todos los esfuerzos pero se lo comunicaron demasiado tarde. La situación ya era extremadamente grave, y entonces reaccionó como pudo. Los que quizás estaban mirando para otro lado, eran dos señores que se llaman Marlaska y Sánchez.

P.- ¿Usted cree que Sánchez pensó que los muertos se lo coma Mazón?

R.- Eso es muy duro. No creo, pero bueno, conociendo a Sánchez… No sé, todo es posible. Aquí el factor político ha intervenido, sin lugar a dudas. Desgraciadamente ocurre. Vamos a hacer un poco de memoria. Atentado 11-M, año 2004. El único país del mundo en el que un partido de la oposición mayoritario ataca al Gobierno con 192 muertos de un atentado, fue el Partido Socialista. En ningún otro país jamás se ha dado que la oposición, tras un atentado de tal dimensión, ataque al Gobierno. Al revés, se pone al lado y dice estoy a tu disposición. Segunda lección: 8-M. Tenían información de que había una epidemia terrible. Mantuvieron la manifestación del 8-M. No la impidieron. ¿Por qué? Por razones políticas. Jugando con la vida de la gente. Pero además, tampoco utilizaron el elemento más potente para dirigir una emergencia como la del Covid, que era el puesto de mando de la Unidad Militar de Emergencias. Si lo hubiesen utilizado, en vez de al señor Fernando Simón y demás señores con un puesto de mando improvisado y siempre dando la nota, se habría hecho una gestión muchísimo más eficiente, ahorrando vidas, sin esa descoordinación que hubo, y evitando la nauseabunda corrupción con la compra de material sanitario que estamos viendo hoy en día. Esto es intervención política. Y otra vez en esta emergencia, da la sensación de que el Gobierno de España dice resuelve tú el problema, que yo no quiero salpicarme o embarrarme.

P.- Es que después de 10 días da la impresión de que allí no hay nadie al mando, y que la descoordinación e improvisación sigue siendo la tónica diaria en la gestión de una catástrofe de esta magnitud.

R.- Esa descoordinación que vemos tan brutal es por eso, porque no tenemos el nivel tres de emergencia. O sea, la Comunidad Autónoma tiene unos medios que no son suficientes para poder estar viendo qué pasa en cada pueblo, en cada carretera, en cada puente. Por ello allí, debería estar activado el nivel tres de emergencia y desplegados todos los puestos de mando de la UME. En la situación actual, que es la fase de normalización, de arreglar carreteras, quitar coches, sanidad, distribuir alimentación, dar todas estas cosas, debería estar el Estado. Esta catástrofe es una inmensidad. Solamente en Valencia fueron afectados 69 municipios, que en total son 800.000 habitantes, un tercio de los que hay en la provincia de Valencia. ¿Dónde está el señor Sánchez? ¿Dónde está Marlaska? ¿Sabe usted cuál es la primera prioridad del Gobierno, del ministro del Interior y de su partido? Ocultar la corrupción que envuelve a Sánchez, al partido, y desgraciadamente, al Gobierno. Están enfocados en esto, y han desenfocado lo más importante, salvar vidas.

P.- ¿Todo el entramado de casos de presunta corrupción en que está envuelto ahora mismo, prácticamente todo el Gobierno, ha influido a la hora de gestionar esta catástrofe a la hora de establecer prioridades?

R.- Cuando el presidente, el ministro del Interior y el Gobierno, tienen como prioridad tratar de evitar que comparezcan ante el juzgado la señora Begoña Gómez y los demás, yo creo que se centra en algo que es secundario, cuando lo prioritario es salvar vidas.

P.- Es que da la impresión de que el Gobierno está de mero espectador en la gestión de esta catástrofe.

R.- No está involucrado. Un Gobierno con un mínimo de decencia se hubiese arremangado y entrado a resolver esta gran tragedia. Lo hizo Felipe González en las grandes riadas de los años ochenta en Bilbao, cuando era todavía época de terrorismo y mandó 10.000 militares y vimos como guardias civiles sacaban a ancianos de las casas inundadas. Esa fue la reacción de un presidente de Gobierno que echamos todos mucho de menos y que el Partido Socialista se parezca hoy en día a algo de lo que era en los ochenta. Pero es una imagen totalmente diferente. Antes había un presidente de Gobierno con talla política. Era un hombre con sentido de Estado. Ahora tenemos un presidente de Gobierno que solamente tiene sentido de sí mismo.

P.- Mientras Sánchez se ha negado a declarar el estado de emergencia nacional, hasta el propio Rey puso el Servicio de Seguridad y la Guardia Real a disposición de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

R.- Es la gran diferencia. Tenemos un Rey extraordinario y un presidente de Gobierno, que es lo que es: un problema para la seguridad nacional. Lo dije hace cinco años, y hoy digo que es un peligro para España, no puede seguir un día más como presidente del Gobierno después de lo que hemos visto.

P.- ¿Qué pensó cuando el Rey se mantuvo firme en la visita a Paiporta y Sánchez huyó?

R.- Que el Rey es un hombre de Estado, una persona con una formación ética, moral y también militar e hizo lo que tiene que hacer un hombre inteligente, cabal, ejemplar y valiente. Y la otra imagen es la de un personaje distante y cobarde.

P.- ¿Por qué el Gobierno, a las 24 horas del terremoto de Marruecos, desplaza todos los medios a su alcance, y ahora, la ministra de Defensa dice que el Ejército no está para según que cosas?

R.- Porque se han vuelto locos. Una cosa es sacarse fotografías y decir qué buenos somos porque mandamos a la UME que está dispuesta y capacitada para actuar internacionalmente. Es una manera de ver las cosas, de vender imagen. En Marruecos sí, y en España no estamos socorriendo. Aquí en Baleares llegaron ayer 400 inmigrantes ilegales. No les faltará nada. Tendrán 400 euros cada uno, billete de avión, hotel, cuando tenemos abandonados a decenas de miles de valencianos. Esto es lo que tenemos. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? ¿A quién han votado? A una progre como Kamala Harris con su woke o han votado a Trump que dice primero América. Primero España. ¿Dónde está el presidente que haga esto? En Estados Unidos han castigado a Biden y a una candidata que no estaba a la altura, y han votado al señor que dice no a la inmigración. Stop. Así de sencillo. Que lo piensen los ciudadanos a la hora de votar.