Vox prepara una querella contra los cachorros separatistas promotores del «tiro al facha» de Manacor

Alentar el «tiro al facha» costará a los cachorros independentistas de Arran una querella por parte de Vox, formación a la que los jóvenes separatistas pusieron en la diana durante este fin de semana en el transcurso del aquelarre independentista llamado Acampallengua.

La portavoz parlamentaria de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos del partido ya están preparando una querella contra los responsables.

Cañadas ha denunciado este lunes en rueda de prensa la grave campaña de «violencia, intimidación y acoso sistemático» que sufren los miembros de su formación tras un fin de semana marcado por incidentes en Puigpunyent y amenazas directas en Manacor. Asimismo, ha criticado duramente la «complicidad institucional» de alcaldes y del propio Govern balear por minimizar estos ataques o financiar eventos donde se señala a cargos electos.

«Es intolerable que dinero público de todos los ciudadanos sirva de paraguas a organizaciones que amenazan a diputados electos con pegarles un tiro. «No vamos a normalizar que se nos ponga en una diana por ejercer derechos democráticos», ha denunciado la portavoz de Vox Baleares.

El primer episodio tuvo lugar el pasado sábado en Puigpunyent, donde una mesa informativa de Vox, debidamente autorizada, fue asediada por un grupo de 15 radicales independentistas que profirieron insultos y generaron un clima de alta tensión.

La portavoz ha agradecido la intervención de la Guardia Civil para evitar agresiones y ha tildado de «vergüenza» la actitud del alcalde de la localidad, quien restó importancia a los hechos e insinuó que la presencia de Vox era la causa de la situación. «Ustedes nunca verán a nadie de Vox reventar un acto ajeno ni publicar las caras de sus adversarios en una diana. Nosotros respetamos la democracia, aunque ellos no lo hagan», ha afirmado Cañadas.

Paralelamente, Manuela Cañadas ha denunciado las amenazas publicadas en redes sociales por la organización independentista Arran contra el diputado Sergio Rodríguez y ella misma. Bajo el lema «tiro al facha», la organización vinculada al separatismo catalanista señaló directamente a los representantes de Vox en el marco del evento Acampallengua en Manacor, una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manacor y del Govern balear, liderado por el PP.

Vox Baleares ha reafirmado que continuará con su actividad política en todos los municipios de las Islas, advirtiendo de que la violencia política «tiene nombres, apellidos e ideología», y que señalarán a los responsables ante la sociedad y los tribunales para que estos actos no queden impunes.