Vox condiciona su apoyo al PP a que Prohens tramite la vehicularidad del español en educación

Vox ha agotado su paciencia. El grupo parlamentario que lidera Manuela Cañadas en el Parlament balear ha anunciado este miércoles que sus votos de apoyo a iniciativas del PP están condicionados desde ahora a la tramitación de la propuesta de Vox para la vehicularidad del español. Un texto que el Partido Popular ya ha dicho que bloqueará en su fase de tramitación.

Han pasado casi cuatro meses desde que Vox y el PP cerraron un acuerdo que permitiría poco después la aprobación de los Presupuestos autonómicos para 2025. A cambio, el Govern de Marga Prohens aceptaba, entre otras medidas, modificar la Ley de Educación para incluir al español como lengua vehicular en los centros educativos de Baleares. Transcurrido este tiempo, ninguno de los 43 puntos acordados ha visto todavía la luz.

Vox ha apuntado que su apoyo a la convalidación del decreto de proyectos estratégicos aprobado por el Govern queda condicionado a la toma en consideración de la tramitación de su proposición de ley para habilitar la vehicularidad del castellano en la educación.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha avanzado que los votos de su partido «no son gratis» y están ligados al «cumplimiento exacto» de los acuerdos firmados para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025.

De este modo, ha manifestado que, en estos momentos, «no están del todo de acuerdo» con el contenido del decreto, puesto que «no estaba contemplado en el acuerdo presupuestario, y ha incidido en que el Govern «no lo ha negociado».

Al ser preguntado por la interrelación de su iniciativa legislativa con el apoyo parlamentario al Govern, ha señalado que si el PP ni siquiera permite el debate parlamentario de la ley –como anunció en su día el portavoz del PP, Sebastià Sagreras– «no se sienten obligados a aceptar cualquier propuesta» que salga de las filas ‘populares’.