Vox acepta habilitar julio para aprobar los Presupuestos de Baleares ante la reticencia del PP a esperar

Partido Popular y Vox están en plenas negociaciones de cara a aprobar los Presupuestos de 2025, que a estas alturas siguen prorrogados en Baleares. El plazo es corto porque la primera semana de mayo tendría que producirse el acuerdo para que las cuentas entren en el periodo ordinario. Vox no tiene ningún problema en abrir el Parlament en el mes de julio si hace falta, pero el PP opta por tenerlos aprobados a finales de junio, dentro del actual periodo de sesiones. La cuenta atrás ha comenzado.

Ambas formaciones han opinado de forma distinta ante la misma pregunta de OKBALEARES sobre la conveniencia de, si es necesario, habilitar la cámara autonómica durante el mes de julio, fuera del periodo de sesiones, si de ello depende alcanzar un acuerdo que permita aprobar unos Presupuestos nuevos para este año 2025. La fórmula pasa por convocar plenos con carácter extraordinario y específicos para abordar esta cuestión.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, abre todos los escenarios: «Nosotros todo lo que sea trabajar estamos de acuerdo y además nos pagan a los diputados para que trabajemos el tiempo que sea necesario para solucionar problemas graves de los ciudadanos. Depende del Govern aprobar los Presupuestos. Si da tiempo, fenomenal; y si no, seguiremos trabajando. Las vacaciones, cuando se pueda».

Quien tiene los Presupuestos como prioridad y quien más prisa tiene es el Govern de Marga Prohens. La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Marga Durán, no está para dilaciones: «Es conocido que queremos Presupuestos para 2025, pero ya hemos repetido en muchas ocasiones que sobre este tema consideramos que hay que ser totalmente discretos en las negociaciones. No hay ninguna novedad que transmitir. No nos queremos poner en futuribles, pero lo suyo es que se aprueben en este periodo ordinario». Esto supondría por fuerza aprobar las cuentas al límite de tiempo a finales del periodo ordinario de sesiones, que concluirá en la última semana del mes de junio.

El Govern de Marga Prohens (PP) necesita poner la quinta velocidad si quiere aprobar los Presupuestos para este año dentro del plazo «técnicamente razonable», como explican fuentes del Ejecutivo del PP.

OKBALEARES ya adelantó que, según este criterio, lo preferible es tener las cuentas de este año aprobadas por el Parlament al final del actual periodo de sesiones. Fecha límite, por tanto, en la tercera semana del mes de junio. Será necesario un auténtico sprint negociador para cumplir las estimaciones.