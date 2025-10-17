Tal y como era de esperar, el catalán Jan Virgili ha sido incluido en la convocatoria del Mallorca para el partido de mañana en Sevilla. Una vez finalizado el Mundial sub20, en el que ha tenido una gran actuación, el extremo se ha convertido en un fijo para Jagoba Arrasate. e incluso no sería descartable que entrara directamente en el once inicial.

Los jugadores que viajan a Sevilla son los siguientes: Leo Román, Bergstrom, Cuéllar, Mateu Jaume, Lato, Mascarell, Muriqi, Morlanes, Abdón, Sergi Darder, Samú Costa, Virgili, Mateo Joseph, Llabrés, Pablo Torre, Raíllo, Mojica, Maffeo, Valjent, Sahli, David López, Sergi Doménech y Olaizola. Son baja Kumbulla por lesión, Antonio Sánchez por sanción y Dani Rodríguez por decisión técnica.

El Mallorca se prepara para jugar en Sevilla a 34 grados. Se anuncian temperaturas muy altas el sábado a mediodía en la capital hispalense, en el que será el primero de los dos partidos que dispute el equipo de manera consecutiva a las dos de la tarde. El objetivo es lograr el primer resultado positivo de la temporada fuera de casa tras haber perdido por la mínima los encuentro encuentros disputados lejos de Son Moix ante Real Madrid, Espanyol, Real Sociedad y Athletic.

Arrasate ha ido incorporando poco a poco a todos sus internacionales, el último el colombiano Johan Mojica, y todo hace indicar que el extremo catalán Jan Virgili podría ser la gran novedad del once inicial del Mallorca este sábado en el Sánchez Pizjuán. El internacional sub20 ha entrenado con total normalidad, vuelve del Mundial en un gran estado de forma y por supuesto Arrasate intentará aprovechar ese momento dulce por el que está atravesando.