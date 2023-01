Antonio Vadillo seguirá como entrenador del Mallorca Palma Futsal tres temporadas más. El club y el técnico han cerrado un acuerdo para ampliar el contrato del jerezano hasta 2.026. Vadillo finalizaba contrato en junio tras la última renovación realizada hace tres años y ambas partes han decidido seguir de la mano para que lidere el proyecto por un mínimo de tres años más.

El acuerdo se ha anunciado la mañana de este jueves a través de un vídeo en el que Antonio Vadillo escribía la carta a los Reyes Magos para que no le traigan nada porque ya tiene todo lo que quiere en su vida y está en el club en el que quiere seguir, en una forma simbólica de representar la felicidad que siente el técnico por estar en un club que es mucho más que una entidad deportiva para él. El Mallorca Palma Futsal y Antonio Vadillo son casi indivisibles y un matrimonio perfecto que lleva diez años juntos de forma ininterrumpida, cuatro como jugador y seis como entrenador desde que en 2.017 se retirara de las pistas para asumir la responsabilidad del banquillo. Es difícil explicar el uno sin el otro y viceversa porque es una unión que va más allá de lo habitual.

La identificación y el compromiso de Vadillo con el club es total de la misma manera que la confianza del club en él es absoluta y, por eso, quieren mantenerse unidos durante un largo período de tiempo. El club viene de firmar el mejor año de su historia con dos finales jugadas y la clasificación para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en su debut europeo, lo que refrenda que la apuesta realizada en su momento funciona y ha dado sus frutos con los éxitos que viene consiguiendo la plantilla en los últimos años.

Nadie conoce mejor al club que Antonio Vadillo, que lleva formando parte de la entidad casi media vida de su fundación. Es la segunda vez que el club renueva al entrenador, que alcanzará casi diez años de contrato si cumple todos los años que recoge su nueva ampliación. El acuerdo se presentará el lunes en una rueda de prensa en la que estarán José Tirado y Antonio Vadillo.

El club anunció la renovación de Antonio Vadillo con una carta a los Reyes Magos en la que pide que no le traigan nada porque está feliz como está y quiere seguir igual que hasta ahora. El técnico escribe en la misiva dirigida a los Reyes que “este año os escribo para deciros que no me hace falta nada porque tengo todo lo que necesito para ser feliz. Tengo una familia maravillosa y estoy en un lugar maravilloso. Solo os pido salud. Salud para poder sacar mi familia adelante. Salud para poder trabajar en lo que más me apasiona. Salud para intentar siempre ayudar a mi equipo a estar en lo más alto. Soy muy feliz con todo lo que tengo. No necesito nada más. Por eso me gustaría que los regalos que sean para mí los repartáis a los que más los necesiten. Yo solo quiero quedarme así porque estoy donde quiero estar y donde soy feliz”.