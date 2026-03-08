Unas feministas divididas pervierten el 8M de Palma con el ‘No a la guerra’ de Pedro Sánchez

Un año más, el feminismo ha vuelto a salir por el 8M a las calles de Palma totalmente dividido en dos manifestaciones distintas, una convocada por el Moviment Feminista de Mallorca y otra por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca. Varios miles de personas han tomado la capital balear en dos marchas donde han vociferado el lema ‘No a la guerra’, rindiéndose a las consignas de Pedro Sánchez.

La primera concentración (12:00 horas) ha congregado a unas 2.000 personas, según datos de la Policía Nacional, y ha discurrido por la plaza de España, las calles Sant Miquel y Conqueridor, plaza de Cort y Paseo del Borne.

Bajo el lema ‘Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo’, las manifestantes han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como ‘Lo contrario al feminismo es ignorancia’, ‘hoy no es fiesta, es día de protesta’, ‘ser mujer no es un sentimiento’ o ‘patriotismo de balcón, silencio en la agresión’.

«Es muy necesario, nos queda mucho camino por recorrer. Sufrimos violencia, brecha salarial y un riesgo real de retroceso de estos derechos con la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma», ha afirmado una de las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets.

El rechazo a la guerra en Oriente Medio también se ha colado en la movilización, en la que se han podido ver antiguas pancartas con el ‘No a la guerra’, lema recientemente rescatado por el Gobierno central.

Tampoco han faltado críticas al Govern balear de Marga Prohens por la sustitución de la Conselleria de Igualdad por la de Familias. Lo han interpretado como «una primera declaración de intenciones» que, a lo largo de la legislatura, ha derivado en «la inacción y, en el peor de los casos, recortes y difusión de discursos que desmantelan la agenda feminista, erosionan los mecanismos de protección de las mujeres y consolidan una regresión democrática sin precedentes recientes».

Lo más sorprendente ha sido la presencia de varios cargos políticos del PP como las conselleras de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Asimismo, también ha estado presente el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, la ex consellera de Més per Mallorca Fina Santiago, o el portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, denunciado hace unos meses por acoso y «comportamiento machista» hacia una militante socialista.

«Queremos un feminismo de clase, transinclusivo y anticapitalista»

Al ritmo de batucadas ha transcurrido a partir de las 18:00 horas la segunda manifestación en Palma, convocada por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca. Las asistentes han asegurado hacer frente a los «discursos reaccionarios» y al «estado capitalista» que ponen en riesgo los derechos conquistados por el movimiento feminista.

También se han colado proclamas en contra de la guerra en Oriente Medio con carteles en los que, por ejemplo, se podía leer ‘Las bombas no liberan’. También han lucido banderas como la de Palestina, la independentista catalana o de partidos políticos de izquierdas como Podemos o Sumar.

Además, han exigido la regularización de inmigrantes que pretende aprobar Pedro Sánchez, la derogación de la ley de extranjería, la garantía efectiva del derecho al aborto o la defensa de servicios públicos universales y de calidad.

Entre las pancartas destacan mensajes como ‘Mi miedo se volvió fuerza’, ‘El feminismo será interseccional o no será’ o ‘No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo’.

La portavoz de la Coordinadora Transfeminista, Marta Serrano, ha declarado que vienen a «demostrar que seguiremos haciendo frente al estado capitalista. Queremos un feminismo de clase, transinclusivo y anticapitalista», ha subrayado Serrano.

A esta segunda manifestación han asistido representantes políticos como la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, el diputado de Suma-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, la diputada en el Parlament Marta Carrió y la regidora en el Ayuntamiento de Palma Neus Truyol.