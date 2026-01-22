Tres con goteras

Los llamados «signos externos» han sido desde siempre uno de los imanes que atrae a los inspectores fiscales. Normalmente no fallan, salvo que alguien los esconda hábilmente, pero no es fácil resistir a la tentación de exhibir el lujo que alimenta los egos. Sin embargo esta ecuación también funciona al revés porque hay señales que invitan a sospechar todo lo contrario.

El invento del mercado de futbolistas con las competiciones en marcha autorizado por la FIFA a gusto de los agentes a los que asegura odiar, constituye una manipulación de las mismas a favor de los clubs más adinerados y en contra de los más modestos. Por otra parte, ofrece pistas muy claras respecto a la situación económica de algunos de ellos.

Un somero repaso a la lista de los equipos implicados en la lucha por el descenso retrata a los avaros en no menor medida que a los de recursos limitados, por decirlo finamente. Osasuna, Rayo Vallecano, Valencia, Girona, Getafe y Real Sociedad refuerzan sus plantillas conscientes de que la pérdida de la categoría es más cara que la inversión necesaria para mantenerla y quienes no lo hacen sencillamente son más pobres que su competencia, no más listos. A partir de tal deducción se hace doloroso reconocer que el Mallorca, el Sevilla y el Alavés por distintas causas han sacado billete para el vagón en el que ya viajan Levante y Real Oviedo los cuales tendrán muy difícil completar una segunda vuelta de 26 puntos para salir del agujero.

Por lo que nos es más próximo geográfica y sentimentalmente, sumen el resultado negativo del último balance, la imperiosa ampliación de capital para compensarlo, el litigio millonario que mantiene el presidente Andy Kohlberg por sus acciones en el Phoenix Suns y el papelón de Pablo Ortells a menos de once días para que termine el plazo de nuevos fichajes. Nadie en su sano juicio contempla y sufre goteras en su salón si puede repararlas.