Los trenes y metros de Mallorca incorporan el «copiloto electrónico» para garantizar la seguridad

El Govern ha comenzado a implantar en Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) un nuevo sistema de seguridad, el denominado Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que funciona como un «copiloto electrónico». Entre otras cuestiones, el nuevo sistema supervisará de forma constante la velocidad de los trenes y metros, controlará las frenadas o paradas e intervendrá de forma automática al detectar algún tipo de incidencia.

La medida, que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros, comenzará a implementarse este año a través de un proyecto piloto y, en el caso del metro, estará plenamente operativa a partir de 2027. Entonces comenzará su puesta en marcha en los trenes y abarcará toda la red ferroviaria de Mallorca entre 2028 y 2029.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, han visitado de la mano de un responsable técnico el centro de tráfico centralizado (CTC) para conocer de primera mano las fases del proyecto y el impacto que tendrá en la seguridad ferroviaria de Mallorca.

«Con la implantación de este sistema damos un paso más en materia de seguridad y modernización del servicio. Es una tecnología puntera que sitúa la red de SFM al nivel de los estándares europeos más exigentes», ha destacado Prohens este lunes.

El sistema, ha detallado, funciona como un «copiloto electrónico» que supervisa de forma constante la velocidad de los trenes, controla las órdenes de frenada o parada e interviene su se produce cualquier acceso o incidencia de forma automática.

De esta forma, ha destacado la líder autonómica, se reducirá de manera significativa «el riesgo asociado al factor humano» y se garantizará una «comunicación constante entre la vía, los convoyes y los centros de control».

Además, supondrá una inversión en equipamientos de la vía, la adaptación del material móvil y la creación de un centro de control específico que gestionará el nuevo sistema.

«Es una obligación garantizar la seguridad a los 12 millones de usuarios que confían cada año en coger el tren o el metro. Esta confianza se debe devolver, y la devolvemos con inversión, tecnología y previsión», ha apuntado.

El jefe de comunicación y señalización de SFM, Joan Autonell, ha afirmado que el nuevo sistema es «una herramienta de seguridad de primer nivel» que se irá poniendo en marcha «de manera progresiva y ordenada».

La fase piloto se iniciará en el metro, donde se espera que esté plenamente operativo a partir del año que viene, y posteriormente se irá extendiendo al resto de líneas ferroviarias hasta finalizar en 2029.

«Con el sistema plenamente desplegado ganaremos en seguridad, regularidad y eficiencia. Tendremos más información, más capacidad de respuesta y unos procesos de supervisión más avanzados», ha asegurado.

Negociaciones con los trabajadores

La presentación formal del ERTMS, que ya había sido anunciado en reiteradas ocasiones, ha tenido lugar en medio de las negociaciones abiertas en materia de seguridad entre la gerencia de SFM y los trabajadores.

Ambas partes se volverán a reunir esta semana con la intención de avanzar en las medidas propuestas por el comité de empresa, que ha advertido que la amenaza de paros parciales crece a medida que se dilatan las conversaciones.

Preguntada al respecto, Prohens ha reivindicado que la medida presentada este lunes supondrá «un paso de gigante» en materia de seguridad y pondrá a la red ferroviaria de Mallorca «por delante de lo que estaría obligada, a los más altos niveles de exigencia europea».

«Había un sistema de seguridad infradotado, somos conscientes, y el esfuerzo presupuestario de este Ejecutivo en esta materia, de más de 120 millones de euros, no puede estar en entredicho», ha defendido.

La dirección de SFM seguirá escuchando las propuestas «que vengan a sumar y sean factibles», pero ha insistido en que el tren de Mallorca ya es «un medio de transporte seguro».

Aunque el ERTMS no estaba entre las peticiones del comité de empresa, Prohens sí que ha mencionado la inminente puesta en marcha de la comisión de seguridad en la circulación, que sí era una de las reivindicaciones principales de los trabajadores.

«Se han incorporado dos ingenieros para avanzar en la implantación de un sistema de gestión que permita evaluar riesgos, definir medidas preventivas y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad», ha subrayado.