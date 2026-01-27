La dirección del tren de Mallorca reacciona para evitar la huelga: reunión de urgencia con el comité de empresa

La dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha abierto una vía de diálogo con el comité de empresa después de que los trabajadores, en asamblea, decidieran convocar paros parciales para demandar mayores medidas de seguridad.

Las dos partes mantendrán una reunión la mañana del próximo miércoles, el mismo día en el que los trabajadores tenían previsto detallar cómo serán las movilizaciones y dar cuenta de las «graves deficiencias» en la red ferroviaria.

El comité de empresa, en un comunicado, ha valorado positivamente el movimiento de la dirección de la empresa y ha adelantado que acudirán al encuentro «con espíritu constructivo pero con la firmeza que exige la situación».

Es por ello que, además de defender las demandas de los trabajadores, en la reunión pondrán el foco en la necesidad de alcanzar acuerdos «concretos y vinculantes» en materia de seguridad.

«Nuestro objetivo es poner fin a unas situaciones que no deberían volver a repetirse y que afectan tanto a la plantilla como a la calidad y seguridad del servicio público que prestamos», ha subrayado el comité.

La representación legal de los trabajadores de SFM ha reiterado que la seguridad «no es negociable» y que solo a través de «compromisos claros y medidas efectivas» se podrá conseguir un servicio ferroviario público más seguro en Mallorca.

Los trabajadores celebraron este lunes una asamblea para barajar la convocatoria de paros parciales a raíz de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), una opción que recibió el apoyo de la mayoría.

Tanto antes como después de esta decisión, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se mostró abierto a negociar con el comité de empresa. No obstante, dijo desconocer cuáles son sus reivindicaciones y defendió que la red ferroviaria es «segura».

«Creemos que partimos con los deberes bien hechos y seguimos trabajando con los deberes en seguridad. Se ha invertido más que nunca en seguridad y en el mantenimiento de trenes y vías», subrayó.