Toni Nadal, Boris Becker y Tommy Haas, la esencia del tenis

El Mallorca Championships presented by waterdrop® acogió el Tennis talk con Toni Nadal, Boris Becker y Tommy Haas. El evento reunió a voces autorizadas para analizar el tenis actual a base de su contrastada experiencia y conocimientos. Medio centenar de amantes del deporte de la raqueta se deleitaron con las opiniones y anécdotas que Nadal, Becker y Haas ofrecieron en la Carpa VIP del Mallorca Country Club poco antes de que arrancara la jornada.

Toni Nadal, director del Mallorca Championships presented by waterdrop®, destacó que “todo está listo” para la cuarta edición del único torneo ATP250 que se disputa sobre hierba en España. “Tenemos a los jugadores preparados y el torneo cada año está mejorando. Esperamos que la gente venga y disfrute”, auguró.

Boris Becker señaló que Mallorca es una isla “muy familiar y donde me siento como uno más”. Sobre el torneo que se disputa en Calvià, el alemán indicó que la hierba “necesita lluvia y no mucho calor, pero Edwin Weindorfer y su equipo del torneo están logrando que haya buenas pistas en Mallorca” y agregó que este torneo “es la última oportunidad para muchos tenistas de jugar antes de Wimbledon y el Mallorca Championships presented by waterdrop® se lo permite con buen tiempo y buenas condiciones”.

Tommy Haas, por su parte, coincidió con su compatriota que el evento “mejora año a año y el ambiente es muy agradable”. Sobre las condiciones de la superficie en Mallorca, el exnúmero 2 que el viernes participó en la exhibición del Opening Night, opinó que los botes “no son muy altos y la pista se irá asentando”, además de celebrar haber podido ganar junto a Dustin Brown frente a Feliciano López y Jaume Munar en una noche “donde lo importante era que todo el mundo lo pasará bien”.

Sobre la evolución del tenis sobre hierba, Becker señaló que antes “se jugaba distinto y ahora, jugadores como Nadal y Djokovic, han demostrado que el servicio no lo es todo y que se puede ganar también jugando de fondo”. El triple campeón de Wimbledon recordó que el año que viene habrá pasado “40 años desde que gané mi primer Wimbledon y entonces, lo complicado es ganar por segunda vez porque solamente te queda seguir mejorando y mentalmente hay que encontrar la motivación y la inspiración”.

Nadal reconoció que ahora las pistas ahora “son más lentas”, pero ello no impide que se “puede jugar sin pensar y yo prefiero la creatividad”. El tío de Rafa Nadal señaló que los mejores momentos de su carrera fueron Wimbledon 2008, además Roland Garros 2005 y 2010. “Cuando en 2009 perdimos en París contra Robin Soderling, lo primero que le dije a mi sobrino es que nos teníamos que preparar para ganar en 2010. Ese año ganó tres Grand Slam y me sentí muy feliz”.

Haas cerró afirmando que “Nadal sobre tierra es el mejor de todos los tiempos. Ha ganado 14 veces en Roland Garros y para mí que no habrá nunca nadie como él”. Sobre la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el germánico indicó que el español “juega espectacular, tiene mucho carisma y gusta verle en la pista”, mientras que el italiano “es necesario que esté ahí porque es bueno para este deporte, pero no se les puede comparar todavía con Nadal, Federer o Djokovic hasta que pasen 15 años y veamos como evolucionan o si les salen nuevos rivales”.