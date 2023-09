El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Toni Costa (Ibiza, 1976) ya ha iniciado la elaboración de los presupuestos de Baleares para 2024 y asegura que las cuentas se aprobarán en tiempo y forma a pesar de que el Gobierno de la nación no pueda fijar ahora el techo de gasto al estar en funciones. Toni Costa, hombre de la máxima confianza de la presidenta, Marga Prohens, anuncia que pese a la bajada de impuestos habrá un aumento del gasto en educación, sanidad, servicios sociales e infraestructuras.

Pregunta.-¿Cómo ha encontrado las cuentas de la Comunidad Autónoma?

Respuesta.-Bien. Nada que ver con lo que encontramos en 2011 con miles de facturas sin pagar, deudas y déficit. Es evidente que cuando la economía va bien, le va bien a los ciudadanos y le va bien a la Administración pública.

P.-¿Hay déficit?

R.-No. Los dos últimos años Baleares ha cerrado con superávit.

P.-Pero la deuda es muy elevada

R.-Evidentemente a nadie le gusta tener un endeudamiento tan elevado como tiene la Comunidad Autónoma. De todos modos una cosa es la deuda en términos absolutos, casi mil millones de euros, y otra cosa es la deuda relativa, el porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Si crece el Producto Interior Bruto y se mantiene la deuda, el porcentaje de deuda baja. Nuestro objetivo es ir reduciendo la deuda. Intentar aprobar unos presupuestos equilibrados y obtener superávit para que se pueda proceder a la amortización de parte de la deuda.

P.-Con un Gobierno de la nación en funciones, no se ha podido aprobar el techo de gasto. ¿Puede dificultar estro la aprobación de los presupuestos de Baleares? ¿Habrá que prorrogarlos?

R.-Es cierto que en septiembre tradicionalmente se elabora el techo de gasto y que este año no será así. De todos modos estamos trabajando con la elaboración de los presupuestos. Haremos nuestras previsiones de ingresos y aprobaremos los presupuestos de 2024 en tiempo y forma.

P.- La oposición insiste en que la rebaja fiscal que propugnan y que ya han empezado a aplicar dejando sin efecto el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares generará forzosamente una rebaja del presupuesto en áreas esenciales como la educación y la sanidad.

R.-No habrá ninguna una rebaja, habrá un incremento del presupuesto en sanidad y educación. Dicen desde la oposición que como consecuencia de la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones, los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma caerán. La respuesta es que no saben muy bien de lo que estamos hablando, porque en un entorno de crecimiento económico, los ingresos tributarios de base, me refiero al IRPF, el IVA y los impuestos especiales, tenderán a crecer de cara a 2024 y ese crecimiento de ingresos tributarios en estos impuestos será sin duda superior a la caída de recursos derivados de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y no sólo compensarán esa reducción de recaudación sino que se ingresará más de lo que se perderá. Por lo tanto, los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma en 2024 aumentarán en términos absolutos y en consecuencia, el presupuesto de gasto de la Comunidad Autónoma se verá incrementado. Vamos a destinar en gran medida estos incrementos de recursos a áreas prioritarias como son la sanidad, la educación, los servicios sociales y las infraestructuras.

P.-¿En qué porcentaje aumentará el presupuesto?

R.-Primero vamos a hacer las previsiones de ingresos y fijar el techo de gasto y a partir de allí vamos a elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024.

P.-¿Se reducirá el gasto?

R.-En términos absolutos, no. Se marcarán prioridades y puede haber áreas donde sí que se rebaje el presupuesto. Ahora no puedo adelantar ejemplos concretos.

P.- La oposición sostiene que la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones beneficia a los ricos y no a la clase media.

R.-El 86% de los ciudadanos que paga el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones lo hacen sobre herencias inferiores a 700.000 euros. En consecuencia, se trata de un impuesto que beneficia masivamente a los ciudadanos con rentas medias y bajas.

P.-La revolución fiscal anunciada por el PP y que figura que en el pacto con Vox es más amplia, contempla más medida aparte de Sucesiones y Donaciones. ¿Cuándo se aprobará?

R.-Ya hemos aprobado la reforma de Sucesiones y Donaciones. El Govern de Marga Prohens cumple lo que promete y esto lo tenemos que dejar muy claro porque quizás los ciudadanos estaban demasiado acostumbrados a que un gobierno presente un programa electoral que nunca llega a cumplir. Presentamos un programa electoral que vamos a cumpolir y, además, tenemos un acuercdo con Vox que también vamos a cumplir. Hemos prometido una reforma fiscal que la vamos a ejecutar. Hay que actuar en materia de vivienda y bajar los impuestos para la compra de la primera vivienda habitual a los jóvenes, a personas con discapacidad, a familias numerosas, a familias monoparentales y a personas que tienen personas con discapacidad a su cargo. Es una obligación porque rebajar el Impuesto de Transmisiones que se paga cuando se compra a alguien una vivienda es un precio más añadido y en una Comunidad Autónoma donde los precios de la vivienda están absolutamente disparados, nuestra obligación es rebajar ese precio para que facilitemos esa posibilidad a los ciudadanos de acceder a una vivienda.

P.-¿Más rebajas?

R.-Vamos a rebajar la tarifa del IRPF y vamos a crear nuevas deducciones. Habrá una deducción por nacimiento que será de 800 euros para el primer hijo, 1.000 euros para el segundo hijo, 1.200 para el tercero y 1.400 a partir del cuarto. Será un incentivo más a la natalidad. También una deducción nueva para autoempleo. Por ejemplo, una ayuda a estos autónomos que crean una nueva actividad económica para que puedan afrontar con mayores garantías este inicio de actividad. También una nueva deducción para gastos de residencias, centros de día y la contratación de personas para el cuidado de personas con discapacidad o personas mayores. Deducciones también para la compra de libros de texto.

P.-¿Se mantendrá en 2024 la gratuidad del transporte?

R.-Está por ver qué hace el Gobierno central, si lo financia o no. El hecho de que haya un gobierno en funciones provoca que no pueda llevar leyes (como la de presupuestos) al Congreso y es ahí, en la Ley de Presupuestos, donde figura esa subvención. Está por ver si se prorrogan los presupuestos y si con ello lo hacen también las subvenciones al transporte.

P.-Una de los grandes compromisos del Govern de Marga Prohens pactados con Vox es garantizar la libre elección de lengua, primero en la fase inicial de enseñanza y, antes de fin de legislatura, en todas las etapas. Este proyecto requerirá más gasto en educación. ¿Hay dinero para desarrollarlo?

R.-En efecto habrá un incremento de gasto por este motivo. La intención del Govern de Marga Prohens y del conseller de Educación, Toni Vera, es que iniciemos ahora el curso escolar con totales garantías, sin ningún tipo de problema añadido y con una planificación que ya está hecha. Lo que ahora tenemos es una necesidad de inversión muy importante en infraestructuras. Es algo vital para reducir, por ejemplo, el número de barracones. La libertad de elección de lengua es una cuestión que se plantea, tal como especifica el pacto con Vox, a nivel de legislatura. Este próximo curso ya está planificado y no habrá cambios. Para los próximos cursos el garantizar la libre elección de lengua tendrá un impacto presupuestario y de costes que ahora mismo no estamos en disposición de cuantificar. Pero la intención, evidentemente, como he dicho antes, es cumplir con con los acuerdos que firmamos.

P.-Toni Costa, aparte de ser responsable de Economía y Hacienda, es también vicepresidente del Govern. Ahora se ha eliminado el requisito catalán a los sanitarios. ¿Se eliminará el requisito del catalán al resto de funcionarios?

R.-Esta es una cuestión que en el futuro veremos cómo abordamos. De momento hemos hecho un paso que yo creo que es bastante importante. Los otros pasos que se tengan que efectuar en el futuro lo iremos viendo.

P.-¿Lo prioritario era eliminar el requisito del catalán a los médicos y enfermeras?

R.-Era una cuestión que nosotros consideramos de imperiosa necesidad. Ya hace mucho tiempo que identificamos un problema gravísimo que tenemos en Baleares y que afecta directamente a un servicio absolutamente esencial como es la sanidad. Hay ciertas especialidades en Baleares donde tenemos enormes problemas para poder cubrir las plazas y queremos que cierto personal sanitario se pueda incorporar a esas plazas y prestar el servicio con la mayor eficacia posible. El Govern de Armengol nos decía que no había ningún problema, que todo iba perfecto. Esto no es cierto y como nosotros queríamos abordar desde el minuto uno esta cuestión, hemos elaborado un plan de fidelización y de captación de personal sanitario. Para ello tenemos que abordar el problema de la vivienda y estamos intentando por todos los medios poder facilitar el acceso a la vivienda a ciertos colectivos de funcionarios. No podemos aceptar que haya agentes de Policía y Guardia Civil que duerman en el coche. Somos conscientes también de que para que venga personal sanitario de Baleares es necesario pagar mejor y por esto hemos aprobado el decreto ley sobre nuevos complementos para plazas de difícil cobertura. Y aparte de todos esto teníamos el problema del requisito del catalán que ya hemos eliminado para los médicos y enfermeras.

P.-A nivel nacional, ¿Alberto Núñez Feijóo debe ser el presidente del Gobierno?

R.-Feijóo tiene la obligación casi por mandato popular de intentar ser el presidente del Gobierno. Estamos ante el partido más votado y con diferencia respecto al segundo.

P.-¿Y qué opina Toni Costa de la elección de Armengol como presidenta del Congreso?

R.-Le damos la enhorabuena a la señora Armengol por el hecho de haber sido elegida por la Cámara. Ahora, no sé si es lo mejor haber elegido a Armengol sólo por su condición de tener muy buenos contactos con el separatismo. Los que ahora nos interesa es que la señora Armengol aproveche su contacto con el señor Sánchez, si finalmente es el presidente, para desarrollar la agenda que tenemos en Baleares. Me refiero al reglamento del Régimen Fiscal que está pendiente y que es vital para que podamos dar seguridad jurídica a las empresas. También necesitamos que las inversiones del Estado en Baleares como mínimo estén en la media nacional y que podamos recuperar los convenios de carreteras. Y otro tema muy importante, que el plus de insularidad de los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares sea digno.