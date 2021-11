Además de la polémica del Congo-Benin, con Héctor Cúper involucrado, la victoria de Ghana, con el mallorquinista Baba como titular, también deja un poso de sospecha. La Federación Sudafricana ha presentado una queja porque se sienten «robados» por el árbitro del partido y piden que se repita el choque.

La Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) presentará una queja formal a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a la FIFA para que se investigue el arbitraje del encuentro de la fase de clasificación mundialista ante Ghana, decidido a favor de este equipo por 1-0 gracias a una pena máxima muy protestada.

Ghana make it to the World Cup play-offs thanks to this penalty decision and a 1-0 win over South Africa.

Así lo anunció este lunes Tebogo Mothlante, director ejecutivo de la SAFA, quien recordó que ya se lo notificaron al delegado del encuentro nada más acabar. «Los árbitros decidieron el partido, algo que no debe ocurrir», indicó el dirigente sudafricano, que llama a una investigación sobre el arbitraje del senegalés Maguette Ndiaye tras decretar una pena máxima más que discutida, que definió el resultado, con el que Ghana obtuvo el pase a la última ronda de clasificación mundialista y Sudáfrica cayó eliminada.

Mothlante admitió que se sienten «robados» no solamente por el penalti, sino también por otras «decisiones cuestionables». La intención es buscar a un experto para que analice el encuentro para poder presentar una reclamación sólida.

No descarta a día de hoy la SAFA la opción de que se pueda repetir el partido, como ocurrió en la fase de clasificación para el pasado Mundial de Rusia, con la propia Sudáfrica y Senegal como protagonistas.

Los ‘bafana bafana’ ganaron el primer encuentro por 2-1, pero la reclamación de los senegaleses por la actuación arbitral fue atendida y se tuvo que volver a jugar. En esta nueva ocasión ganaron estos últimos por 2-0