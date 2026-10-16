Los separatistas de Més que hace 10 días llamaban «engendro» a Frente Amplio lo suman a su lista para el 29-N

El pasado 5 de octubre, al día siguiente de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, comparecieron conjuntamente los líderes de los separatistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, y de Més per Menorca, Josep Castells, para anunciar que la federación Ara Més descartaba concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo un «engendro a nivel estatal».

Ahora, 10 días después, la asamblea de Més per Mallorca ha avalado el acuerdo de coalición al cual han llegado Ara Més, Sumar y Esquerra Unida en Baleares para concurrir a las elecciones al Congreso del 29 de noviembre.

Reunido la tarde de este jueves en Palma, el principal órgano de decisión política de los ecosoberanistas ha tomado esta decisión con el 89% de los votos a favor de las 110 personas que han asistido, ha informado Més per Mallorca en un comunicado.

La coordinadora de Ara Més, Carme Gomila, ha sido la responsable de explicar a la asamblea las negociaciones que se han llevado a cabo con Sumar y Esquerra Unida para conseguir que en las elecciones estatales haya una única papeleta de la izquierda progresista del ámbito balear.

La líder de la federación que integran Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa ha destacado el papel del actual diputado ecosoberanista en el Congreso, Vicenç Vidal, durante el proceso de negociación.

También se han llevado a cabo negociaciones con Podemos, aunque por el momento no han fructificado. Gomila ha animado a la formación morada, que pide ocupar el segundo puesto de la lista y que la candidatura sea rotatoria, que se sume antes de que el viernes finalice el plazo para presentar las coaliciones ante la Junta Electoral.

Preguntados por las exigencias de Podemos, Apesteguia y Castells alejaron esa posibilidad y reafirmaron su intención de que el candidato principal salga de los partidos de la federación.

Fuentes conocedoras de los detalles de la negociación han explicado que, más allá de los contactos que se puedan mantener en las próximas horas, otro escenario que podría desbloquear la adhesión de Podemos a la coalición de la izquierda alternativa en Baleares sería que los morados se sumaran al Frente Amplio a nivel nacional.