Los independentistas de Baleares descartan ceder el candidato del 29-N a Podemos y alejan un posible pacto

Los partidos soberanistas que conforman la federación Ara Més, Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa encabezarán la eventual lista unitaria de la izquierda alternativa en Baleares de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y no ven la posibilidad de que el candidato salga de Podemos.

Es, en líneas generales, el análisis que han hecho los líderes parlamentarios de Més per Menorca, Josep Castells, y Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, en sus respectivas ruedas de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

Ambos han insistido en que Ara Més «trabaja desde el primer momento para que haya una lista unitaria y una única papeleta» en la que estén representados, además de sus tres partidos, formaciones como Podemos, Sumar y Esquerra Unida.

«Esperamos aglutinar bajo una única candidatura todas estas sensibilidades», ha señalado Castells. «Las negociaciones siempre son intensas, pero queremos reunir el máximo número de partidos posibles para obtener los mejores resultados posibles», ha apuntado Apesteguia.

El menorquinista ha sido el más contundente y ha apelado a la «correlación de fuerzas» para justificar su postura. «Nos presentaremos a las elecciones con el máximo de compañeros posibles en una candidatura encabezada por Ara Més», ha afirmado.

Apesteguia, en una línea similar, ha considerado que Ara Més afronta las negociaciones partiendo de la premisa de que su responsabilidad como «partido mayoritario» es «encabezar la propuesta desde el punto de vista electoral y político».

El plazo para registrar las coaliciones de cara a las elecciones generales termina el próximo viernes. Antes, tanto Més per Menorca como MÉS per Mallorca se reunirán en asamblea para abordar estas cuestiones.