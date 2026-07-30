Los independentistas de Més exigen al PP eliminar 140.000 plazas turísticas cuando crearon 115.000 desde el Govern balear

Més per Mallorca ha exigido este jueves al Govern la aprobación de un decreto ley que incluya impuestos a las empresas de alquiler de vehículos, la limitación de coches en Baleares, la reducción de plazas turísticas y la limitación de compraventa de vivienda a extranjeros. Así lo ha indicado en rueda de prensa el coordinador general del partido, Lluís Apesteguia, quien ha calificado la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens, de «cínica».

Apesteguia ha lamentado que, según su opinión, no hablaran de los intereses de la ciudadanía de las Islas, ni hicieran referencia a la manifestación del pasado domingo, por lo que ha exigido al Govern un paquete de medidas en favor de las peticiones de esta protesta.

En primer lugar, ha solicitado la imposición de impuestos al sector del rent a car por la presión que producen en las Islas y la limitación de la entrada de vehículos en Baleares. Además, ha reclamado una reducción de plazas turísticas y la eliminación de las medidas de decrecimiento turístico aprobadas por el Govern. En este sentido, ha pedido que no se renueven las plazas que caducan y que se eliminen las ya obsoletas a través de la compra de establecimientos, de manera que a largo plazo calculan que se podrían reducir las plazas turísticas en 140.000.

MÉS per Mallorca ha propuesto incluir dentro del paquete de medidas un aumento del impuesto de turismo sostenible, la conocida como ecotasa, y destinar el beneficio extra —unos 130 millones de euros, según calculan— a fomentar el sector primario y la industria.

Apesteguia ha abogado por declarar Baleares como zona tensionada y por limitar la compra de vivienda a los extranjeros para garantizar a la ciudadanía balear unas condiciones de vida dignas.

La formación ha criticado que el encuentro que mantuvieron ambos presidentes este miércoles sirviera para «hablar de sus intereses personales y partidistas» y que no se atendiera a la manifestación del domingo con el lema ‘Mallorca, al límite’. Según Apesteguia, la reunión fue «puro tecnicismo partidista» de dos responsables «intentando coger tajada de su contrincante».