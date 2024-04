Los retrasos de la nueva depuradora paralizan la construcción de 13.000 viviendas en Palma si no hay una modificación legal de la parte estructural del plan urbanístico aprobado por el anterior gobierno municipal del ex alcalde socialista José Hila en abril de 2023.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha reconocido en el pleno que celebra este jueves el Consistorio palmesano que en Palma hay un problema de vivienda que viene «especialmente agravado» por el Plan General de abril de 2023 y, «sobre todo, por las prescripciones con las que se aprobó».

En detalle, ha explicado que éstas impiden desarrollar alrededor de 13.000 viviendas nuevas en suelo urbanizable, con lo cual es algo que «preocupa intensamente» al equipo de gobierno y, por ello, trabajan «de manera intensa para paliar y tramitar esos urbanizables en Palma cuanto antes».

Preguntado por estas viviendas en suelo urbanizable, el regidor ha explicado que todo proviene de una prescripción de recursos hídricos con la que se aprobó el Plan General.

«Esta prescripción dictamina que si Palma no tiene acreditada la suficiencia de recursos hídricos y no está construido el EDAR II, no se pueden ni siquiera tramitar esos urbanizables», ha añadido el regidor.

Por tanto, ha sentenciado que «el Plan General de 2023 nació muerto en el sentido de que era materialmente imposible desarrollar una sola de esas potencialmente entre 13.000 y 15.000 viviendas en Palma».

«El PP siempre ha advertido que se estaba cometiendo un error gravísimo. El Plan General de 2023 era una gran mentira», ha afirmado Fidalgo que ha asegurado que el gobierno municipal trabaja «intensamente en el urbanismo de Palma para borrar definitivamente la funesta herencia política que están padeciendo los ciudadanos y que es objeto de ocho años lamentables en los que no han hecho absolutamente nada productivo para los intereses de la ciudad en materia de urbanismo».

También en declaraciones a los medios, el edil ha indicado que el decreto 6/23 del Govern de Marga Prohens aprobado por el Parlament «permitirá crecer, poniendo a disposición, para uso residencial y vivienda, suelo dotacional en Palma con el objetivo de abordar ese plan de choque que ponga vivienda en alquiler cuanto antes para jóvenes y familias con dificultades».

Sobre este suelo dotacional, ha detallado que existen ciertos suelos en los que no hay previsión porque las necesidades están cubiertas y están reservados para determinados equipamientos de carácter deportivo o sociocultural, y el decreto permite eventualmente cambiar el uso para hacer allí vivienda, «que en cualquier caso será pública».

Preguntado por la cantidad de vivienda que resultaría de esta medida, Fidalgo ha manifestado que todavía están trabajando en ello. «En cualquier caso, será y tiene que ser vivienda protegida», ha repetido.

Interrogado también por los medios de comunicación por una previsión de apertura de la ‘oficina antiokupación’, el regidor ha expresado que será, «previsiblemente, antes de verano».

Con todo, ha aclarado que lo que se hará es «dar una vuelta a la Oficina de atención a temas de carácter de vivienda en Palma para reforzarla y que sea capaz de informar a los ciudadanos de todas las circunstancias que afectan a la vivienda en la ciudad».

«La okupación es también un problema que afecta a la vivienda, no sólo en Palma, sino en Baleares y España», ha manifestado. Así, ha añadido que trabajan «con el ánimo de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para ofrecer un servicio integral que aborde las cuestiones de la vivienda de una mejor manera y más óptima».

Del mismo modo, el regidor ha remarcado que se informará sobre el alquiler turístico y se incentivará el alquiler de larga duración. «Es uno de los escenarios que vamos a abordar y que hay que potenciar», ha finalizado.