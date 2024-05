El récord inesperado que puede batir mañana Pichu Cuéllar

El Getafe-Mallorca de mañana en el Coliseum tiene cero interés, pero puede dejar para las estadísticas un récord inesperado: si el portero Pichu Cuéllar juega un solo minuto se convertirá en el futbolista más veterano de la historia del Mallorca en participar en un encuentro de Primera División. A Cuéllar le quedan sólo dos días para cumplir 40 años, efemérides que celebrará el lunes 27 de mayo, 24 horas después del choque en el sur de Madrid.

Pichu Cuéllar ha jugado un solo partido con el Mallorca esta temporada, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Valle de Egüés navarro por una indisposición estomacal del eslovaco Dominik Greif. Ha sido el tercer portero de la plantilla, condición para la que fichó el pasado verano tras llegar con la carta de libertad del Sporting de Gijón por petición de Javier Aguirre, que ya lo había tenido a sus órdenes en el Leganés.

El récord de haber disputado un encuentro en Primera con el Mallorca a mayor edad lo detentaba el manacorí Miquel Ángel Nadal, que permaneció en activo hasta los 38 años, retirándose del fútbol activo por voluntad propia a mediados de la temporada 2004-05, aunque la marca absoluta está en poder de otro mallorquín, Pep Lluís Martí, que en 2015 superó la barrera de los 40 años al disputar 72 minutos del choque ante el Girona en Segunda División. Martí, nacido el 28 de abril de 1975, tenía en ese momento (31 de mayo de 2015) 40 años y 33 días.

Cuéllar tiene posibilidades reales de batir ese récord, ya que el entrenador Javier Aguirre duda entre Greif y él para ocupar la portería del Mallorca en el campo del Getafe, en un choque en el que no hay nada en juego, ni por una parte ni por otra, y en el que tendrán una oportunidad los menos habituales. Puede ser también el partido de despedida de varios jugadores, como el lateral Jaume Costa, que no renovará contrato, o el extremo serbio Radonjic, que volverá al Torino una vez cumplida su cesión, ya que el Mallorca no está interesado en ejercer la opción de compra que tiene estipulada.