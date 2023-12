Valle de Egüés-Mallorca y Andratx-Real Sociedad: tarde de Copa

Tarde de Copa. Valle de Egüés-Mallorca y Andratx-Real Sociedad es el programa que afecta al fútbol balear, que aspira a mantener a dos supervivientes en la siguiente eliminatoria, lo que significaría que el Andratx, que llevó al Sevilla a los penaltis hace dos años, ha sido capaz de obrar otra proeza. Los gallos son los primeros que entran en juego, a las cuatro de la tarde, mientras que los de Aguirre empezarán a las siete. El sorteo de la siguiente eliminatoria será el martes 12 en la Federación, ya con los cuatro participantes en la Supercopa en juego.

El Mallorca juega en el campo del Multivera, el estadio Multinova, el segundo más grande de Navarra tras El Sadar, con capacidad para 2.000 espectadores y de césped artificial, una superficie que Aguirre dijo ayer que «no tiene que servir de excusa». El Valle de Egüés está en posiciones de descenso en Segunda RFEF y no debería ser un rival excesivamente problemático, aunque es un equipo que juega con cinco defensas y que buscará, a base de balones largos, complicarle la vida a su rival de Primera División. El club navarro ha aprovechado la visita del Mallorca para anunciar la renovación de su entrenador, Txiki Acaz.

Aguirre reservará a muchos jugadores. No han viajado Maffeo, Raíllo, Valjent ni Sergi Darder a fin de reservarles para el partido del sábado ante el Sevilla. Han ido convocados cinco futbolistas del filial y uno de ellos, el colombiano Dani Luna, estará en el once inicial. Los otros cuatro, David López, Carles, Mascaró y Quintanilla, estarán en el banquillo con la ilusión de disfrutar de minutos, aunque hay que recordar que sólo puede haber tres simultáneamente en el campo si no se quiere caer en alineación indebida. De Burgos Bengoetxea será el árbitro del encuentro.

Así las cosas, el once inicial podría ser el formado por Greif, Antonio Sánchez, Van der Heyden, Nastasic, Copete, Lato, Dani Rodríguez, Morlanes, Luna, Llabrés y Abdón, aunque existen otras posibilidades.

Máxima ilusión en Andratx

En Andratx todos recuerdan el enorme hito de llevar al Sevilla a los penaltis hace dos temporadas después de eliminar al Oviedo. La Real Sociedad, que no se fía, se ha desplazado con muchísimos titulares, y se va a encontrar a un rival hipermotivado y un terreno de juego con enormes ganas de vivir otra proeza.

«Tenemos suerte de que el miércoles sea festivo porque así por lo menos mis jugadores no tienen que trabajar por la mañana», afirmó ayer el entrenador de los gallos del Andratx, José Manuel Contreras, que admitió que «tendremos las opciones que nos deje tener la Real Sociedad». Los donostiarras llegaron ayer a la isla sin Oyarzabal, pero con futbolistas como Brais Méndez, Sadiq, Le Normand, Mikel Merino, Zubimendi y el japonés Take Kubo. Imanol Alguacil va con todo, aunque veremos cuántos de ellos aparecen en el once inicial. El partido lo dirigirá José María Sánchez Martínez, que el domingo pitó el Barça-Atlético en Montjuic. Hay que recordar que en estas eliminatorias de Copa no hay VAR.