El puerto de Palma enciende su iluminación navideña con el diseño ganador del concurso infantil

El puerto de Palma encenderá mañana, 27 de noviembre, su nueva iluminación navideña sostenible, un alumbrado que este año incorpora la figura más votada del concurso Del paper al cel, convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

El niño autor del dibujo ganador, Marcos Gutiérrez, será el encargado de accionar el encendido durante el acto previsto a las 19.00 h en el Moll Vell, frente a la sede de la APB. La ceremonia contará con la actuación musical de la coral de Son Dameto y culminará con una chocolatada solidaria en apoyo a SOS Mamás, explica el organismo en un comunicado.

La APB apuesta por un alumbrado eficiente y respetuoso con el entorno, basado en tecnología de bajo consumo y diseñado para integrarse en el paisaje portuario. La transformación de los dibujos infantiles en elementos lumínicos aporta un componente participativo que vincula la creatividad de los más pequeños con la vida cultural del puerto.

El encendido inaugura el programa Nadal al Port de Palma, que por primera vez ofrece una agenda navideña abierta a toda la ciudadanía. Tras el encendido de luces del 27 de noviembre, el calendario continuará el 23 de diciembre en el Port Centre con un concierto benéfico de la coral de Son Dameto acompañado de una nueva chocolatada solidaria. En el mismo lugar, el 27 de diciembre tendrán lugar un ecotaller navideño y una sesión de cine infantil, actividades que se repetirán el 3 de enero de 2026.

El tradicional primer baño del año se celebrará el 1 de enero en un ambiente festivo junto al mar en la playa de Can Pere Antoni. Finalmente, el 5 de enero de 2025 el puerto acogerá la Cabalgata de los Reyes Magos, que pondrá el broche de oro a las celebraciones.

Con este nuevo programa, la APB consolida el puerto de Palma como un espacio cultural y social de referencia durante las fiestas navideñas, integrando tradición, sostenibilidad, solidaridad y participación ciudadana.

La chocolatada solidaria y el acto de encendido servirán para dar visibilidad a la labor de S.O.S. Mamás Baleares, una asociación sin ánimo de lucro formada íntegramente por personas voluntarias que apoyan a familias y personas en situación de vulnerabilidad en Mallorca.

Con más de 200 voluntarios, la entidad ofrece lotes de alimentos, comida caliente, ropa, enseres infantiles y productos esenciales para bebés a través de sus comedores sociales y puntos de distribución. Su misión es que ninguna familia se sienta sola cuando más lo necesita, y su actividad diaria se sostiene gracias a las aportaciones y la implicación de la ciudadanía.

Durante todo el mes de diciembre, el Port Centre dispondrá de un punto de recogida de alimentos destinado a esta misma asociación. El horario será de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, facilitando que cualquier persona pueda colaborar con productos no perecederos y apoyo solidario.