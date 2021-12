El Ayuntamiento de Palma ha paralizado 313 desahucios este 2021 y ha reclamado una Ley de Vivienda «que impida estas injusticias». Declaraciones que parecen obviar el hecho de que el Govern de Francina Armengol ha dejado en la calle a 29 familias de Ibiza por Navidad. Mientras tanto, la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha culpado a las condiciones para firmar un contrato de arrendamiento de los desahucios. Y es que del total, 241 eran viviendas de alquiler y 61 por ocupaciones ilegales.

La Oficina Antidesahucios, que depende de Truyol, existe desde hace seis años, el tiempo que el tripartito dirigido por el socialista José Hila lleva gobernando en la capital. En este sentido, la entidad ha explicado que en los primeros años la mayoría de los desahucios estaban relaciones con el impago de hipotecas, pero que en los últimos ha cambiado la tendencia. «La mayoría ahora son impagos de alquiler».

Para Truyol, los precios de la vivienda «son una injusticia» y ha criticado que firmar un contrato se pidan «cuatro meses por adelantado o contratos estables». «Son condiciones muy difíciles para una gran capa de la población. Hay casos donde las mismas personas que perdieron su casa por no paga la hipoteca, ahora la pueden perder por no pagar el alquiler. Repercute a los mismo colectivos a los que afectaba hace años». No obstante, la regidora independentista no ha hecho mención alguna al caso don Pepe.

Cort ha reclamado que las administraciones «actúen para tramitar estos condicionantes». También que se apruebe en el Congreso de los Diputados, una Ley de Vivienda «valiente y eficiente para todos los sectores de la población». Cabe recordar que estas consideraciones no las ha tenido Armengol con las familias que se han quedado sin sus casas y a las que no ha ofrecido ayuda alguna. Cort o Truyol tampoco han mostrado su solidaridad con los afectados, cuyos hogares fueron declarados en ruina, un extremo que técnicos y propietarios rechazan.

Por otro lado, la regidora ha reclamado que Palma se declare como una zona tensionada para «así limitar los precios». «Se debe poner orden sobre los protocolos y procedimientos de cara a los desahucios. También ampliar el parque público de viviendas y ofrecer contratos sociales para colectivos vulnerables». En esta línea, cabe mencionar que Armengol ha consumado recientemente la expropiación de 16 viviendas, que pagará por debajo del precio de mercado. Aunque de la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) el Ejecutivo balear no ha dicho nada.

Siguen abiertos 449 expedientes de desahucio

«En Palma tenemos una presión inmobiliaria importante de inversiones internacionales, lo que está generando una burbuja y crecimiento de precios. La ley debería eliminar incentivos fiscales para la compra de viviendas de lujo e implantar medidas para limitar la compra de viviendas a no residentes», ha insistido Truyol.

Por otro lado, el director general de Vivienda, Josep Maria Rigo, ha señalado que se han cerrado 646 expedientes este 2021. «Supone volver a cifras de 2019». Además, de los 5.000 expedientes abiertos en los últimos seis años, 449 siguen abiertos, la mayoría relacionados con la pérdida de vivienda de arrendatarios. Se concentran en los distritos de Levante y Norte de Palma. «Más de 200 están en la zona de Son Gotleu, Pere Garau o Soledad Norte. El resto, Camp Redó, Nou Llevant o Bons Aires», ha detallado Rigo.