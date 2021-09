El PP experimenta una gran subida en intención de voto y sería el claro vencedor de las elecciones autonómica si se celebraran hoy aunque no tiene garantizado poder arrebatar el Govern a la izquierda. El PSOE de Francina Armengol pierde dos diputados mientras los soberanistas de Més per Mallorca y Més per Menorca mantienen sus seis escaños. Ciudadanos desaparece y Unidas Podemos pierde un escaño. Aparte de la subida del PP el otro dato más significativo es el espectacular avance de Vox que pasa de tres a siete diputados. La formación de derechas que lidera Jorge Campos es con diferencia la que más mejora sus resultados. Son las principales conclusiones de la encuesta electoral realizada por Data 10 para OKBALEARES entre el 22 y el 23 de septiembre.

Los partidos de izquierda que forman el actual pacto de Govern suman 29 diputados y se quedan a uno de la mayoría absoluta. Los 29 diputados son la suma de los que conseguirían el PSOE, Unidas Podemos, Més y Gent per Formentera. PP y Vox, por su parte, suman 28 diputados. Con la desaparición de Ciudadanos, el centro derecha sólo podría gobernar pactando con el PI, que obtendría dos escaños, uno menos de los que tiene ahora en el Parlament. En principio parece difícil que el PI entre en una coalición con el PP si en la misma está Vox y más ahora cuando este partido, en principio de carácter regionalista, se está decantando hacia el nacionalismo. El PI, además, siempre ha rechazado llegar a cualquier acuerdo con Vox.

El resultado del sondeo muestra un claro desgaste de la presidenta Francina Armengol mientras que el PP, aparte del ‘efecto Ayuso’, está premiando el nombramiento de Marga Prohens como nueva líder en sustitución de Biel Company. Armengol pierde 3.400 votos cuando el PP gana casi 30.000. Espectacular también el avance de Vox al conseguir 20.300 votos más que en las elecciones de 26 de mayo de 2019. Siguiendo la tónica ya vivida en otras comunidades, la mayor hecatombe se la lleva Ciudadanos que pierde sus cinco diputados y más de 28.000 votos. La encuesta desvela un trasvase de los votos que tuvo Ciudadanos en mayo de 2019 hacia el PP. De hecho, la formación ‘popular’ conquista casi todos los votos y diputados que pierde Ciudadanos.

La incógnita es de dónde saca Vox los 20.300 nuevos votos que le conceden cuatro diputados más de los que ahora tiene. Muchos de estos votos provienen del PP y por ello la subida de este último partido no es más abultada. También se concluye que Vox saca muchos votos del desencanto, de la gran abstención que hubo en las últimas elecciones autonómicas, que alcanzó el 45%. La encuesta electoral de Data 10 para OKBALEARES y otras realizadas por otros medios confirman la tendencia al alza del PP y Vox a las que sólo les faltan dos diputados para conseguir la mayoría absoluta y acabar así con el tripartito de izquierdas.

La presidenta Armengol se está viendo afectada por la mala gestión de la pandemia del coronavirus. Las restricciones severas que ha dictado, algunas desautorizadas por el Tribunal Supremo, han hundido al sector de la hostelería. Además, el sector empresarial en general, muy afectado por la pandemia, apenas ha recibido ayudas. Aparte está el escándalo del Hat Bar (fue cazada de copas cuando había toque de queda) y medidas tan polémicas como la expropiación de viviendas o la imposición a toda costa del catalán en todos los ámbitos de la sociedad.

El PP, por el contrario, se beneficia de la figura de Marga Prohens, que en julio fue nombrada nueva presidenta del partido. Prohens brilló como portavoz del PP en el Parlament durante la legislatura de 2011 a 2015 y actualmente es una de las diputadas destacadas en el Congreso gracias a sus contundentes discursos en temas como la igualdad, el feminismo, los servicios sociales y la defensa de lo intereses de Baleares. Muy llamativos han sido sus enfrentamientos con la ministra de Igualdad, Irene Montero.