El PP exige que los ganaderos de Mallorca dispongan de un lugar para depositar los animales muertos

El PP ha registrado en el Parlament balear una proposición no de ley (PNL) por vía de urgencia, que se debatirá en septiembre cuando regrese la actividad política al hemiciclo, para dar respuesta a las demandas del sector ganadero en Mallorca por la falta de espacios para depositar los ejemplares que mueren en las explotaciones y fincas agrícola-ganaderas.

La iniciativa presentada por el grupo parlamentario popular se fundamenta en la preocupación y malestar de los ganaderos de la isla por no disponer de un lugar para dejar los animales muertos. Al parecer, Emaya no ha atendido las peticiones de ganaderos de Campos y Ariany y no ha retirado los ejemplares de ganado muertos que tenían en sus fincas.

La empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Palma y que preside el concejal socialista Ramon Perpinyà ha explicado que no ha procedido a su recogida debido a que el lugar donde se depositan estos residuos ya está al tope de su capacidad y no puede acoger más.

Esta situación, denuncia el PP, provoca «un gran problema, teniendo en cuenta la descomposición de estos ejemplares muertos, que se acelera por las altas temperaturas durante el mes de agosto», que es cuando se han producido los hechos.

La asociación ASAJA se ha hecho eco del malestar de los ganaderos afectados por la negativa de Emaya y recuerda que firmaron un seguro agrario para la recogida y depósito de estos restos orgánicos en instalaciones de la empresa municipal.

Por todo ello, los populares han registrado una PNL por la cual el Parlament insta a la Conselleria de Agricultura del Govern a gestionar una rápida y eficaz solución a la retirada de ejemplares de ganado que mueren en las explotaciones agrícola-ganaderas.

Asimismo, solicitan que la cámara balear inste al departamento que dirige la consellera Mae de la Concha (Unidas Podemos) a gestionar un acuerdo con la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma para resolver la problemática que se ha producido este mes de agosto ante la negativa de Emaya de retirar y depositar estos residuos orgánicos en sus instalaciones.

La proposición no de ley de los populares también recoge que el Parlament instará a la Conselleria de Agricultura a informar a los ganaderos sobre las medidas adoptadas para garantizar la retirada de los ejemplares muertos en las explotaciones.

Y finalmente dispone que la cámara instará al departamento de Mae de la Concha a encargar un informe, a través de una relación de colaboración institucional con el Ayuntamiento de Palma, sobre la capacidad y situación de la sala de Emaya donde se depositan estos restos, y que una vez redactado, sea enviado a los miembros de la Comisión de Economía del Parlament y a las organizaciones profesionales agrarias de Mallorca.