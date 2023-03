El PP de Calvià intenta por todos los medios renacer de sus cenizas con su nuevo líder y candidato a la Alcaldía, Juan Antonio (Juanan) Amengual, que en pocos meses ha conseguido formar un potente equipo de trabajo y recuperar a parte de los afiliados que habían abandonado la formación. El PP antes hegemónico en Calvià inició la legislatura con sólo cinco concejales frente a las mayorías absolutas de antaño. De los cinco concejales tres se han marchado del PP para formar una nueva formación aunque no han devuelto su acta. Ahora, el Grupo Municipal ya no existe.

Calvià es después de Palma el municipio de Mallorca que aportaba tradicionalmente más votos al PP y representa una pieza clave para la presidenta del partido, Marga Prohens, a la hora de ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales. El PP ha sufrido esta legislatura una profunda crisis hasta el punto de que ni siquiera tiene junta local. Está gestionado por la presidencia del PP de Mallorca. Ahora, parece que vuelve a salir a flote con Juana Amengual al frente.

Este fin de semana el PP de Calvià ha celebrado el gran acto de presentación de Juanan Amengual como candidato en un acto al que han asistido 450 personas que han desbordado el salón de actos del Casal de Peguera.

En su discurso Amengual ha asegurado que con el Partido Popular el municipio recuperará un proyecto político «en el que prime la gestión por encima de la subvención, la cultura del esfuerzo por encima del conformismo y en el que la concordia, la relación y comunicación entre personas sea eje transversal entre generaciones y culturas».

«Este es un proyecto para que emprender en Calvià sea un mérito y no un riesgo lleno de trabas burocráticas y con una fiscalidad imposible. Un proyecto para lograr que en Calvià la sostenibilidad social, económica y medioambiental vayan de la mano».

Durante su intervención, Juanan Amengual ha desgranado las líneas maestras del programa electoral con el que el PP concurrirá a las próximas elecciones del 28 de mayo y ha puesto especial énfasis en la presentación de un proyecto político que, en lo económico, «la desestacionalización turística sea el eje vertebrador que permita la actividad de las empresas el máximo de tiempo posible durante el año».

«No nos podemos permitir una actividad empresarial temporal, ya que la vida no es estacional», ha dicho Amengual, quien se ha comprometido a «revertir la dinámica política de ocho años de socialismo llevando a cabo una gestión de verdad, eficiente y transparente, después de dos legislaturas en las que el candidato socialista ha andado más preocupado en hacer de

portavoz del PSOE de Francina Armengol que de alcalde de Calvià».

La presidenta del PP balear, Marga Prohens ha cerrado la presentación de la candidatura de Juan Antonio Amengual agradeciendo a éste y a su equipo el «enorme trabajo» llevado a cabo desde que fue designado el pasado octubre: «Juanan, en seis meses has hecho un gran equipo, has recuperado a muchísima gente que se había desencantado, has vuelto a llevar la ilusión a Calvià», ha dicho Prohens.

«Hoy vemos a un Partido Popular de Calvià movilizado e ilusionado como no lo había estado en muchos años”, ha señalado Prohens, quien también ha recordado que «todo el que ha querido sumar, todo el que ha antepuesto las siglas, el proyecto y el interés de los calvianers al suyo propio, está hoy en este gran proyecto de Juanan, en este gran proyecto del Partido Popular”, ha concluido la presidenta del PP balear y candidata del partido al Govern.

El presidente del PP de Mallorca, y candidato al Consell, Llorenç Galmés, ha asegurado que «Juanan es el mejor candidato, la mejor persona, la más idónea, para liderar el cambio que Calvià necesita, para revertir la

deriva de ocho años de políticas de un PSOE que ha empobrecido a los vecinos y comerciantes de Calvià».

Galmés se ha comprometido a desplegar desde el Consell de Mallorca proyectos de embellecimiento de zonas maduras como Magaluf, la prolongación del paseo peatonal de El Toro hasta Santa Ponça y, sobre todo, la utilización de los fondos de la ecotasa para lo que realmente fue concebido el impuesto: la mejora del entorno turístico».

Juan Antonio Amengual es un empresario autónomo con experiencia en el sector de la gestión turística, sin pasado político y que a sus 53 años y tras casi 30 como militante de base del PP de Calvià se convierte en el mirlo blanco que buscaba el aparato regional, contando su candidatura con el aval del presidente del PP de Palma y candidato a la Alcaldía de la capital balear, Jaime Martínez.