El PP balear critica el «populismo» de la ‘prioridad nacional’ que le exige Vox también en las Islas

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha insistido en que el concepto de prioridad nacional que defiende su partido consiste en priorizar el acceso a los servicios públicos en función de la nacionalidad y no del arraigo. Por el contrario, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha considerado que se trata de una idea «populista» y que colisiona con lo establecido en la Constitución Española.

De este modo se han expresado este lunes en sus respectivas ruedas de prensa previas al pleno de este martes en la cámara balear, aunque en él no se debatirá ninguna iniciativa relativa al concepto de prioridad nacional impulsado por los de Santiago Abascal.

«La figura del arraigo la puso el PP y Vox no está de acuerdo», ha dicho Cañadas, quien no obstante ha reivindicado el papel de su partido a la hora de exigir determinados años de residencia legal para acceder a viviendas públicas o ayudas sociales, lo que a su parecer garantiza una «justicia retributiva».

La portavoz de Vox ha diferenciado entre las personas «que han venido de otros países y se han adaptado» y las que no, justificando de este modo la necesidad de «hacer una revisión de todas las nacionalidades dadas».

«El foco lo ponemos en la nacionalidad, porque cualquier persona que pide el arraigo luego puede tener la nacionalidad. Estamos provocando un efecto llamada brutal, paso a paso. La nacionalidad española se ha dado como si fuesen churros», ha sostenido.

A su parecer, priorizar el acceso a los servicios públicos en función de la nacionalidad de las personas no sería contrario a la Constitución, pues ésta solo interpela a los españoles y no a los extranjeros.

Además, ha aprovechado para volver a cargar contra «el negocio multimillonario» de la inmigración, a través del cual, siempre según su visión, «las mafias y las ONG se forran y facturan una millonada».

Por su parte, la portavoz adjunta de los populares, preguntada acerca de las palabras de Cañadas, ha considerado que lo que plantea Vox son «cuestiones que no tienen sentido y que son derivadas del populismo». Durán, además, ha advertido de que los planteamientos de los de Santiago Abascal podrían colisionar con lo establecido en la Carta Magna.

La diputada ha contrapuesto estas ideas con los límites establecidos por el PP en función de los años de residencia legal para, por ejemplo, acceder a una vivienda de protección oficial.

«El PP garantiza que las ayudas lleguen a la gente de aquí; son límites de residencia legal en Baleares que son perfectamente legales y viables dentro de la Constitución», ha zanjado.